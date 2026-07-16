Türkiye, Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri Sunacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya arasında olası bir barış anlaşmasının temel başlıklarından birinin Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu kapsamda önemli bir rol üstleneceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev ziyaretinde Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sonladırılmasına yönelik girişimlere değinerek "Olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileridir. Kara, deniz ve hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Planlama çalışmaları ilgili müttefik ülkelerin deniz kuvvetleri tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL FORMATININ DEVAM ETMESİ FAYDALI OLUR"

Fidan, Türkiye'nin hem Kiev hem de Moskova ile temaslarını sürdürdüğünü kaydederek, İstanbul'da başlatılan doğrudan müzakere formatının kesintisiz devam etmesi gerektiğini söyledi. Savaşın sürmesinin görüşmelerin durmasını gerektirmediğini dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

"Direkt müzakerelerin olduğu çok güzel görüşmeler gerçekleşti. Aynı türden görüşmelerin kesintisiz şekilde devam etmesi önemli. Savaşın devam ediyor olması, görüşmelerin bu formatta devam etmeyeceği manasına gelmez."

Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Avrupalılar, Amerikalılar ve Çin de bunu dile getiriyor. Türkiye tam da burada hem stratejik rol oynayarak hem de pratikte süreci hayata geçirerek bu tıkanıklığın aşılmasına katkı sağlamaya çalışıyor."

KARADENİZ UYARISI: "SAVAŞIN BURAYA TAŞINMASINI İSTEMİYORUZ"

Fidan, Karadeniz'deki güvenlik risklerinin giderek arttığını belirterek, limanların, tankerlerin ve ticaret gemilerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkiye'nin yeniden Karadeniz ve enerji altyapısı için sınırlı ateşkes ya da "savaş moratoryumu" önerisini gündeme getirdiğini bildiren Fidan, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti ve ticari güvenlik hayati derecede önemli. Asıl amacımız savaşın tamamen durdurulmasıdır. Eğer bu mümkün olmuyorsa, Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği gibi kritik alanlarda savaş moratoryumu ilan edilebilir. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır."

"KIRIM TATARLARININ HAKLARIİÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Fidan, Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımama politikasını sürdürdüğünü vurgulayarak Kırım Tatarlarının durumunun Ankara açısından özel önem taşıdığını kaydederek, "Kırım meselesi gerek dış politikamız gerek iç politikamız açısından hayati derecede önemli bir konudur. Kırım Tatarları Türk dünyasının bir parçasıdır. Kırım Tatarlarının haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Cezaevindeki bazı Kırım Tatarı liderlerinin serbest bırakılması için Rus tarafıyla müzakerelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN EN KARANLIK ANI BARIŞIN HABERCİSİ OLABİLİR"

Fidan, hem Moskova hem de Kiev'de yaptığı temaslardan tarafların psikolojik olarak ateşkese önceki dönemlere göre daha yakın olduğu izlenimini edindiğini aktararak, "Savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Tarafların psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya; sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır. İnşallah bugün yaşadığımız bu yıkıcı dönem yakın bir ateşkesin ve kalıcı barışın habercisi olur" dedi.

SYBIHA: "TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da Kiev'in ön koşulsuz ateşkese hazır olduğunu ancak ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını desteklediklerini belirten Sybiha, olası Zelenskiy-Putin zirvesi için de Türkiye'yi uygun platform olarak gördüklerini ifade etti. Sybiha, "Ukrayna hiçbir zaman toprak bütünlüğünü veya egemenliğini zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez. Türkiye'nin katkılarının devam etmesini istiyoruz. Sayın Fidan'ın hem Rus tarafıyla hem bizimle yürüttüğü temaslar yeni anlayışlara ulaşmamıza yardımcı oluyor. Zelenskiy ile Putin arasında yapılabilecek olası görüşme için Türkiye'yi destekliyoruz" şeklinde konuştu.