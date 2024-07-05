Türkiye, Uluslararası Afrika Gıda Enstitüsü Fuarı'nda yer aldı - Son Dakika
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Türkiye, Uluslararası Afrika Gıda Enstitüsü Fuarı'nda yer aldı

Türkiye'nin de katılımıyla Tunus'ta gerçekleştirilen Uluslararası Afrika Gıda Enstitüsü Fuarı'na Türkiye, Irak, Cezayir, Libya, Fas, Arjantin, İtalya, Fransa ve İspanya gibi birçok ülkeden temsilciler katıldı. Fuar kapsamında Türkiye'nin gelişen sanayisi ve mutfak kültürü tanıtıldı. Ayrıca birçok yemek yarışması düzenlendi.

05.07.2024 18:13
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Uluslararası Afrika Gıda Enstitüsü Fuarı, Türkiye'nin de katılımıyla Tunus'ta gerçekleştirildi.

Uluslararası Kram Fuar Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Irak, Cezayir, Libya, Fas, Arjantin, İtalya, Fransa ve İspanya'nın da yer aldığı onlarca ülkeden temsilciler katıldı.

Fuarda AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, gastronominin ülkelerin kültürlerini belirleyen temel faktörlerin arasında en önemlisi olduğunu ifade etti.

Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkelerin kendilerine ait milli yiyecekleri var, mesela Tunus hurma ülkesi, bizim ülkemiz de fındık, çay ve zeytinyağı ülkesi. Bu kendine has yiyeceklerden dolayı bölgelerin kendine özgü mutfak kültürü de oluşuyor.

Günümüzde, dünyada seyahat ya yemek üzerine ya da kültürün diğer öğeleri üzerine kurulu. Mutfağı güçlü olan ülkelerden Tunus'ta böyle bir organizasyonu yapmak çok isabetli."

Tunus'un hava kirliliğinden uzak olduğunu belirten Demircan, ülkenin doğal yiyecekleri ile öne çıktığını dile getirdi. Türk Büyükelçi, bu tür organizasyonlara katılarak Türkiye'nin gelişen sanayisini gösterme fırsatı yakaladıklarını aktardı.

"Özellikle makina sanayinde kendimizi gösterebiliriz. Bazı firmalarımız bizi temsilen burada, makina sanayinde yaptıkları faaliyetlerle fuara katıldılar." diyen Demircan, "Ayrıca fuar kapsamında düzenlenecek yemek yarışmasına katılmak üzere Türkiye'den de iki aşçımız geldi. Onlar da dünya mutfağı yarışmasında ülkemizi temsil ettiler." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Tunus Büyükelçisi Abdulhakim el-Kassab da fuarda Irak yemeklerini tanıtma fırsatı bulduklarını ve ziyaretçilere ikram ettiklerini söyledi.

Fuara katılımın çok iyi olduğunu belirten Kassab, "Standımızda birçok ziyaretçiyi misafir etme şansını bulduk. Dost ülke Türkiye'nin Büyükelçisi de standımızı ziyaret etti. Irak ve Türkiye olarak böyle organizasyonlarda bir araya gelmekten dolayı çok memnun olduk." diye konuştu.

Türkiye'den fuara katılan Özstar Makina temsilcisi Suheyb Binyahya, yıl boyunca onlarca fuara katıldıklarını, özellikle Afrika ülkelerine açılmak için Uluslararası Afrika Gıda Enstitüsü Fuarı'na katıldıklarını söyledi.

Dünyadan birçok aşçının da katıldığı, 3 Temmuz'da başlayan Uluslararası Afrika Gıda Enstitüsü Fuarı kapsamında birçok yemek yarışması da düzenlendi.

Kaynak: AA

Arjantin, İspanya, Cezayir, Türkiye, Fransa, İtalya, Afrika, Libya, Tunus, Irak, Fas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Uluslararası Afrika Gıda Enstitüsü Fuarı'nda yer aldı - Son Dakika

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