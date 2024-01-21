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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı - Son Dakika
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı

Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım katıldığı canlı yayında astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için 55 milyon dolar ödendiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Seçil Erzan'ın futboldaki fon vurgununa gönderme yapan bir yazardan alıntı yapan Yıldırım, "Bir yazarımız geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti. Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı\'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
21.01.2024 - 12:27,
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TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu "Farklı Açılar" programında Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı uzay yolculuğu programda masaya yatırıldı. Yayına bağlanan Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay yolculuğunun 55 milyon dolara mal olduğu eleştirilerine "Uzay çalışmaları pahalı işler. Biz bu yatırımları yapmazsak bir miktar harcamazsak bir miktar diyorum harcanan rakamlar büyük rakamlar değil uzay çalışmalarında. Bir yazarımız yazmış geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti. Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu. Türkiye'deki birçok insanın hesabında duran bir rakam" yanıtını verdi.

55 MİLYON DOLAR ELEŞTİRİLERİNİ CANLI YAYINDA YANITLADI

Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, katıldığı canlı yayında sunucunun "Maliyete ilişkin çok soru var. 55 milyon dolar sadece Space X'e ödenecek midir? Aslında toplamda 70 milyon dolar duydum doğru mudur? Maliyete ilişkin eleştirilere ne diyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Uzay çalışmaları pahalı işler. Para buradaki tek ölçü değil. Şöyle bir eleştiri ben duyuyorum 'Keşke kendi roketimizle gitseydik' gibi. Tabii bunu ben de arzu ederim ama bu bir süreçtir. 70 senedir uzayda bu çalışmaları yapan ülkelerin kurduğu sistemler bunlar. Bu konuda maalesef geç başladık. Geriden deliyoruz bu bir gerçek ama arayı kapatmak için gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu bir süreçtir, öğrenerek ilerleyeceğiz.

"HARCANAN RAKAMLAR BÜYÜK RAKAMLAR DEĞİL"

Dünyada bu kadar teknolojik gelişmeye rağmen insanlı uzay uçuşu yapabilen sadece 3 ülke var. Amerika, Rusya ve Çin. Bakın Japonların uzay ajansıyla bizim TUA'nın çok iyi ilişkileri var. Aramızda işbirliği protokolü var. Biz bunu onlarla da konuştuk astronot eğitimini sizden alalım dedik. Onlar dediler ki 'yok bizde bu teknoloji olmasına rağmen biz de bu işi Amerikalılarla yapıyoruz' dediler. Avrupa Birliği'nin astronotu da bu kapsülle gitti. Sadece bu kapsül var gidebilen. İsteseniz de istemeseniz de buna mecbursunuz. Dolayısıyla bizim oraya varmamıza daha çok var. Açık söyleyeyim. Bu bir süreçtir öğrene öğrene. Aynı eleştiriyi yapanlar şunu da ben çok duydum. 'Eller aya biz yaya.' Söylenirdi hep. Peki bu nasıl değişecek? Biz bu yatırımları yapmazsak bir miktar harcamazsak bir miktar diyorum harcanan rakamlar büyük rakamlar değil uzay çalışmalarında.

"DOLANDIRICILARA KAPTIRILAN PARA DAHA FAZLA"

Mantıklı olmayan mukayeseler yapılırsa elmayla armut gibi. Tabiki insanların kafası karışabilir. Bir yazarımız yazmış geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti. Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu. Türkiye'deki birçok insanın hesabında duran bir rakam.

"BUNLAR DEVLET İÇİN BÜYÜK RAKAMLAR"

Bunlar devlet için büyük rakamlar değil. Hele hele böyle projeler için hiçbir şey değil. Elbette öncelikler vardır. Buna şüphe yok. Öncelikler çerçevesinde uzaya da bir miktar ayrılacaktır. Ama 'uzaya gitmeyelim onun yerine yol yapalım hastane yapalım' doğru değil."

YORUMLAR (32)
  • Ömer Yüksek: Beyler ABD NASA ya her yıl 20 milyar dolar bütçe ayırıyor. Çin rusya Japonya ve ab onlarda bu rakamlara yakın. Türkiye 40 yılın başında 55 milyon dolar harcadı diye tantana yapacaksanız buyurun essek orada, binin gezin. Yanıtla 360 436
  • ayhan ünlü: şahısların parasından sizene siz milletin parasını çarçur etmeyin.uzaya çıktınız bizim neyimiz arttı.bize faydası ne oldu Yanıtla 293 316
  • Zafer Oğuz: Herkes ayrı caliyorsa bunu sorgulamak kime düşüyor Türkiye olarak uzayda ismimizin olması çok güzel birşey fakat herkes çalıyor bizde böyle yapıyoruz demek doğrumu bunun bedelini halk ödüyor Yanıtla 86 380
  • ayhan ünlü: adamlar 20 milyar bütçeyi senden 55 milyon dolar aldığı gibi herkezden alıp doduruyor. sana uzay hayalini parayla satıyor.sende gururlanıyorsun.parayla uzaya herkez gider Yanıtla 132 256
  • Fırat Duran: Düne kadar millet Aya gidiyor diyenler, bugün Aya insan yolluyorsun ona laf yapıyor. Demek ki milyarlarca dolar uzay a para harcasan adamı oyar bu kıskançlar. Yok 55 milyon euro verilmiş te emekli maaşı kaç paraymış. Emekli bukadar düşünmüyor kendisini ama tvdeki şovmenler, ayda 300-500bin alanlar fakir koruyor. Yanıtla 206 156
  • Murat Murder: Çal keke Çal sende çal o da çalsın herkes çalsın Yanıtla 80 256
  • dalkilic spor: ÇOK UZAĞA GİTMEYİN İDDİAYA GÖRE DİNAZORLARA 750 MİLYON DOLAR HARCANDI ANKA PARK Yanıtla 42 234
  • Şevki Sünger: ne yani çalma çırpma işinde yarışa mı girdiniz Yanıtla 59 199
  • Azat Deniz: Ziya nin tayfası çalmayı agababalarindan öğrenmişler nede olsa ziya iyi çalıyor Yanıtla 59 134
  • Ömer Yüksek: Pardon. Adamlar uzaya bir gecede çıkmadı. Önce fare, sonra köpek derken 50 milyar doların üzerinde harcama yaptılar. Madem öyle 50 milyar doları sen harcasaydin, bu parayida sana verseydik. Giden adam tecrübe kazandı, bunu geldiğinde diğer adaylara anlatacak. Bu bir hem savaş uçağı hemde yolcu uçağı pilotuydu. Türkiye için bir km. taşidir. 0 0
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