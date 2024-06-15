Türkiye ve ABD, IŞİD'le bağlantılı kişilerin mal varlıklarını dondurdu

Güncel

(ANKARA) - Türkiye ve ABD, eş zamanlı olarak IŞİD'le bağlantılı üç kişinin mal varlıklarını dondurdu. ABD Hazine Bakanlığı, mal varlıkları dondurulan Özbekistan asıllı kişilerin "IŞİD bağlantılı insan kaçakçılığı ağında yer aldığı ve Türkiye'deki IŞİD üyelerine idari ve lojistik destek sağladığını" bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile eş zamanlı olarak IŞİD'le bağlantılı üç kişinin mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Terörle mücadelenin önemli bir boyutunu terörizmin finansmanı ile mücadele oluşturmaktadır. Ülkemiz bu kapsamdaki faaliyetlerini aralıksız devam ettirerek terör örgütlerinin finans kaynaklarını bir bir kurutmaktadır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD ile eş zamanlı olarak alınan kararı, "DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen 3 şahsın mal varlıkları dondurulmuştur" diye duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD'den açıklama: "Mal varlığı dondurulanlar arasında insan kaçakçılığı ağında yer alan Özbekistan asıllı biri de var"

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise, mal varlığı dondurulan kişiler arasında IŞİD bağlantılı bir insan kaçakçılığı şebekesinin üyelerinin de bulunduğu belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu hedeflere yönelik soruşturmalar ve akabinde bu hedeflerin belirlenmesi, Türkiye Hükümeti ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu yakın işbirliğinin bir sonucu olarak Türkiye Hükümeti de eş zamanlı olarak bu şebekeye karşı kendi iç tedbirlerini almaktadır" denildi.

ABD Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bugün Türkiye ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen eylem, sözde İslam Devleti ya da IŞİD de dahil olmak üzere tüm terör tehditlerine karşı anavatanın savunulması konusunda süregelen kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Müttefiklerimizle birlikte tetikte olmaya ve IŞİD operasyonlarını destekleyen yasadışı ağları tespit etmek ve bozmak için tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz."

ABD'den yapılan açıklamada, "mal varlıkları dondurulan Özbekistan asıllı kişilerin IŞİD bağlantılı insan kaçakçılığı ağında yer aldığı, ağı desteklediği, Türkiye'deki IŞİD üyelerine idari ve lojistik destek sağladığı, IŞİD militanlarının eğitim kampı kurma çalışmalarına katıldıkları" vurgulandı.