Türkiye ve Azerbaycan Savunma Sanayisi İşbirliği Hakkında Görüşmeler Yapıldı

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Türkiye ve Azerbaycan arasında savunma sanayisi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modellenmesi konusunda büyük işbirliklerinin bulunduğunu söyledi.

Alpay, temaslarda bulunmak için ziyaret ettiği Azerbaycan'da, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Hasanov, Alpay'a, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki durumu ve ülkesinin ordusundaki reformları anlattı.

Görüşmede, bölgesel askeri işbirliği, güvenlik ve iki ülkeyi ilgilendiren konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Hasanov, Alpay'a, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" madalyasını takdim etti.

Alpay, temasları kapsamında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev, Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile de görüştü.

Alpay, şehitlikleri ziyaret etti

Şuay Alpay, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin yer aldığı Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti.

Alpay, Aliyev'in anıt mezarına, ardından 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'ndaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Alpay, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek çelenk bırakması sonrasında anıt defterini imzaladı.

"Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği, bölge ve dünyaya rol model teklif ediyor"

Şehitlik ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Alpay, Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek millet, iki devlet" prensibiyle istikbale emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Alpay, dün Hocalı katliamının 32. yılı olduğunu hatırlatarak, "Hocalı katliamı, dünya insanlık tarihinin gördüğü en alçak, en zalim, soykırıma denk katliamlardan biriydi. Orada bebekler, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar acımasızca katledildi. Onların yasını tuttuk. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın zaferine değinen Alpay, Azerbaycan'ın başarılarından gurur duyduklarını vurguladı.

Alpay, "Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluğu ve kardeşliği Türk dünyasına, Türk Devletleri Teşkilatına, aynı zamanda bölge ve dünyaya da bir rol model teklif ediyor. Bunu çok dikkatle takip etmek lazım." diye konuştu.

Liderlerinin iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesi için ortaya büyük irade koyduğunu belirten Alpay, "Savunma sanayisi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modellenmesi açısından da Türkiye ile Azerbaycan arasında büyük işbirlikleri ve yakınlaşmalar var." ifadesini kullandı.

Alpay, Azerbaycan temaslarında haritacılık konusunu da konuştuklarını bildirerek, bu alanda Azerbaycan'a katkı sunacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzasıyla kendisine takdim edilen madalyadan dolayı şükranlarını ileten Alpay, "Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğine, Türk dünyasına daha fazla hizmet etmek, katkı sağlamakla ilgili bir yükümlülük omuzlarımıza yüklendi. Bu sorumluluğun farkında olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.