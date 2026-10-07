Türkiye ve Çekya, geri dönüşüm işbirliğini İstanbul'da düzenlenen forumda ele aldı

Türkiye ve Çekya'dan kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası ve geri dönüşüm sektörünün temsilcilerini bir araya getiren "Türkiye-Çekya Sürdürülebilir Geri Dönüşüm Forumu", İstanbul'da gerçekleştirildi.

Çekya İstanbul Başkonsolosluğu, Bizim Dünyamız Vakfı ve İklim ve Sürdürülebilirlik Bilimleri Araştırma Vakfı (İSBAV) işbirliğinde düzenlenen forum, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü Sosyal Tesisler Konferans Salonu'nda yapıldı.

Geri dönüşüm ve sürdürülebilir atık yönetimi alanında Türkiye ile Çekya arasındaki işbirliği imkanlarının ele alındığı etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Çekya İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler katıldı.

Forumda ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı temsilcileri de yer aldı.

İki ülkeden kamu kurumları ve yerel yönetimlerin yanı sıra geri dönüşüm, plastik, atık yönetimi ve çevre teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketler, sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri etkinlikte bir araya geldi.

Sürdürülebilir atık yönetimi, geri dönüşüm teknolojileri, sektörel işbirliği ve yatırım olanakları ele alınırken, Türk ve Çek şirketleri arasında geliştirilebilecek ticari ve teknolojik ortaklıklar da değerlendirildi.

"Amacımız diyaloğu işbirliğine, somut projelere ve ticari ortaklıklara dönüştürmek"

Forumun açılışında konuşan Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik, Türkiye ve Çekya'dan kamu, yerel yönetim, sanayi ve özel sektör temsilcilerini ortak bir platformda buluşturduklarını belirterek, forumun temel hedefinin görüş alışverişinin ötesine geçerek somut işbirliklerinin önünü açmak olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geri dönüşüm ve sürdürülebilir atık yönetimi alanlarında kurulacak yeni ortaklıklarla daha da güçlendirilebileceğini ifade eden Halisçelik, "Amacımız diyaloğu işbirliğine, işbirliğini ise somut projelere ve ticari ortaklıklara dönüştürmek." dedi.

Halisçelik, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör arasında kurulacak güçlü işbirliklerinin sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, forum kapsamındaki temasların yeni projelerin ve uzun vadeli ortaklıkların başlangıcı olmasını temenni etti.

Çekya İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova ise Türkiye ile Çekya arasında sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarında geliştirilebilecek işbirliklerinin önemine dikkati çekti.

Hajflerova, "Bugünkü forumun yalnızca bilgi ve deneyim paylaşımı için değil, Türk ve Çek kurumları ile şirketleri arasında somut ve uzun vadeli ortaklıkların kurulması için de önemli bir platform oluşturduğuna inanıyorum. İki ülkenin bu alanda birbirini tamamlayan önemli bir potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de geri dönüşümün geleceği masaya yatırıldı

Konuşmaların ardından Çekya'dan gelen kamu kurumları ve iş dünyası temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumlarda Çekya'nın geri dönüşüm, çevre ve atık yönetimi alanlarındaki çalışmaları, çevresel bilgi ve veri yönetimi, sanayi politikaları ve iki ülkenin özel sektörleri arasında geliştirilebilecek işbirlikleri ele alındı.

Forum kapsamında, "Türkiye'de Geri Dönüşümün Geleceği: Sürdürülebilir Atık Yönetimi, Sektörel İşbirliği ve Yeni Fırsatlar" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Erdinçler, TÜDAM Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan Ural ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) adına Dr. Salih Kanbak konuşmacı olarak yer aldı.

Geri dönüşümün çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik değer oluşturma potansiyelinin değerlendirildiği panelde, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, yeni teknolojilerden yararlanılması ve sürdürülebilir geri dönüşüm modellerinin yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Forumun öğleden sonraki bölümünde, Türkiye ve Çekya'dan şirket temsilcileri ikili görüşmelerde bir araya geldi. Görüşmelerde şirketlerin faaliyet alanları, teknolojileri ve projeleri hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Çek heyeti Kocaeli'de teknik ziyaretlerde bulundu

İki günlük programın ikinci gününde ise Çek heyeti Kocaeli'de geri dönüşüm ve atık yönetimi alanında faaliyet gösteren tesislere teknik ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında, Çek heyetinin Türkiye'deki uygulamaları ve tesisleri yerinde incelemesi, sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurması ve İstanbul'da başlayan görüşmeleri sahada sürdürmesi öngörüldü.