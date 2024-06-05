Türkiye ve Çin arasındaki stratejik işbirliği ilişkileri hızla gelişiyor

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BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Fidan ile görüşmesinde, Çin ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği ilişkilerinin hızlı gelişme ivmesini koruduğunu ve geniş olasılıklar sunduğunu belirtti.

Çin'in egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne dair temel çıkarlarına ilişkin meşru tutumuna Türkiye'nin gösterdiği anlayış ve desteği takdir ettiklerini ifade eden Wang, Türkiye ile çeşitli seviyelerdeki etkileşimi sürdürmeye ve işbirliği alanlarını genişletmeye hazır olduklarını söyledi.

Fidan ise Türkiye'nin tek Çin ilkesini desteklediğini ve Türk topraklarında Çin'in egemenliğini ve güvenliğini sabote edecek hiçbir faaliyete göz yummayacaklarını belirtti. Fidan ayrıca Çin'in Ukrayna ve Ortadoğu gibi meselelerdeki adil ve hakkaniyetli tutumunu son derece takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, basın toplantısında ülkesinin Ukrayna krizi konusundaki tutarlı duruşunu ayrıntılı şekilde açıkladı. Çin'in barış görüşmelerini teşvik etmeye kararlı olduğunu vurgulayan Wang, barış görüşmeleri için koşullar henüz olgunlaşmış olmasa da Çin'in barış için çabalamaktan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Wang, Çin'in ayrıca, gerilimin azaltılması ve barışın sağlanmasına yardımcı olan dünya genelindeki tüm girişim ve çabaları teşvik edip desteklediğini belirtti.

İsviçre'nin Ukrayna Barış Zirvesi'ne hazırlık çalışmalarına önem verdiklerini belirten Wang, bu çerçevede İsviçre tarafına pek çok vesileyle yapıcı önerilerde bulunduklarını ve İsviçre tarafının da her zaman olumlu yorumlarda bulunup teşekkür ettiğini söyledi.

Wang, "Bugün dünyada pek çok zirve yapılıyor. Çin bunlara katılıp katılmayacağına ve ne şekilde katılacağına kendi duruşuna göre bağımsız olarak karar verir" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı, 23 Mayıs'ta Beijing'de Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim ile de bir araya gelmiş, taraflar Ukrayna krizinin siyasi çözümünde ısrar etme ve gerilimi azaltma çağrısı yapma hususlarında derinlemesine görüş alışverişinde bulunarak altı ortak anlayışa varmıştı.

Ukrayna krizi konusunda dünyanın artık daha objektif, dengeli, olumlu ve yapıcı sesler çıkarması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Wang, Çin ve Brezilya'nın bu amaçla kısa süre önce "Çin ve Brezilya arasında Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Ortak Anlayışlar" belgesini yayımladığını hatırlattı.

Sadece bir haftada beş kıtadan 45 ülke "altı ortak anlayışa" farklı şekillerde olumlu yanıt verirken, bunlardan 26'sı bu anlayışlara katıldıklarını teyit etti yahut katılım şekli üzerinde ciddiyetle çalıştıklarını bildirdi. Wang, Rusya ve Ukrayna'nın da bu altı ortak anlayışın içeriğinin çoğunu onayladıklarına işaret etti.

Bu durumun, söz konusu altı ortak anlayışın ülkelerin çoğunluğunun müşterek beklentilerini karşıladığını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Wang, bu anlayışları ne kadar çok ülke desteklerse, hakiki anlamda barışçıl bir zirvenin düzenlenmesine o kadar yaklaşılacağını ve barış umutlarının da o kadar parlak olacağını dile getirdi.