Türkiye ve Çin'den Ticaret İşbirliği Vurgusu

(ANKARA) - Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sincan Uygur Özerk Bölgesi Halk Hükümeti Başkan Yardımcısı Zhu Lifan başkanlığındaki heyet, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan tarafından Ankara'da kabul edildi.

Görüşmede, ticaret, yatırım ve iş birliği alanlarındaki mevcut potansiyel ile yeni fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sincan Uygur Özerk Bölgesi Halk Hükümeti Başkan Yardımcısı Sayın Zhu Lifan başkanlığındaki heyet, Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan tarafından kabul edildi.

Ticaret, yatırım ve iş birliği alanlarındaki mevcut potansiyel ile yeni fırsatların kapsamlı biçimde ele alındığı görüşmede; Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin artırılması, özellikle ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi konularının altı çizildi. Ayrıca iki ülke arasında doğrudan ve dengeli ticaret kanallarının oluşturulması, karşılıklı yatırımların artırılması ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak hedefler değerlendirildi, bölgeyle olan dış ticaret hacminin artırılmasının önemi vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızı çeşitlendirmek, nitelikli yatırımları teşvik etmek ve küresel ölçekte rekabet gücümüzü artırmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmekte; sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde olmaya devam etmekteyiz."