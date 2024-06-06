Türkiye ve Çin, Turizm İşbirliğini Geliştirmek İçin Anlaştı

Güncel

Dosya Boyutu: 29.77MB

ÇEKİM TARİHİ: 5 Haziran 2024

UZUNLUK: 00: 00: 29

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çin Kültür ve Turizm Bakanı Sun Yeli'nin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki görüşmesinden çeşitli görüntüler

3. Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasından görüntüler

4. Sun Yeli'nin konuşmasından görüntüler

5. Mutabakat zaptının imzalanmasından çeşitli görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çarşamba günü İstanbul'da Çinli mevkidaşı Sun Yeli ile bir araya geldi. İki bakan karşılıklı fayda temelinde turizm işbirliğini geliştirme sözü verdi.

Ersoy, Çinli mevkidaşı Sun Yeli'yi Atatürk Kültür Merkezi'nde karşıladı.

İki bakan görüşmenin ardından turizm yatırımları, tanıtım ve pazarlama, program değişimleri ve her iki ülkenin kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik işbirliği planlarının ana hatlarını belirleyen turizm işbirliği konulu bir mutabakat zaptı imzaladı.

Taraflar ayrıca söz konusu alanlarda uzman kurum ve kuruluşlar arasında doğrudan işbirliği kurma kararı aldı.

Çinli turist sayısını artırmak için aktif çalışmalar yapan Türkiye, 2023 yılında 248.000 Çinli turisti ağırladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)