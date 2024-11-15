Türkiye ve Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması Yürürlüğe Girdi

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TÜRKİYE ile Filistin Hükümeti arasında imzalanan 'Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Milletler arası antlaşma kararına göre, 24 Mayıs 2022 tarihinde Ramallah'ta imzalanan ve 7509 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi.