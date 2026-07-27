Türkiye ve Gürcistan Eğitim İşbirliğini Güçlendirecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Bakanlıkta Mikanadze ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Tekin, görüşmede, Türkiye ile Gürcistan arasında köklü bir dostluk ilişkisi bulunduğunu ancak eğitim işbirliği anlaşması sürecinin henüz nihayete erdirilemediğini söyledi.

Türkiye ile Gürcistan'ın eğitim alanında ikili ilişkilerini geliştirmek için birçok gerekçeleri bulunduğunu aktaran Tekin, eğitim alanındaki işbirliğinin, karşılıklı dostluğu, tarihi ve kültürel bağları da güçlendireceğini belirtti.

Bakan Tekin, "Burada yapacağımız işbirliği ekonomiden savunmaya, spordan kültüre kadar her alandaki işbirlikleri için de itici güç olacaktır. İki ülke arasında görüşmeleri devam eden mutabakat metni aslında bir çerçeve çiziyor. Bu çerçeveyi mümkün olduğunca geniş tutmakta fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de bütçeden en yüksek payı eğitim bütçesinin aldığına işaret eden Tekin, yaptıkları yatırımların eğitimin niteliğine de yansıdığını, PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirmelerde Türkiye'nin çok hızlı bir yükselişe geçtiğini vurguladı.

"Türkiye, dostluğunu geliştirmek istediği ülkelerde bu yapının bulunmasından rahatsız"

İki ülke arasında görüşmeleri uzun süredir devam eden mutabakat metni konusunda bir çalışma grubu oluşturulmasının ve bu grubun hızlı bir şekilde çalışmaya teşvik edilmesinin en doğru metodoloji olacağını vurgulayan Tekin, "İlgili bakan yardımcıları başkanlığında bir çalışma grubu oluştursak ve hızlı bir şekilde çalışmaya başlarlarsa mutabakat metni tamamlanmış olur." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, mutabakat metninde yer almasını bekledikleri bazı önemli konular olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, belli periyotlarla antidemokratik müdahalelerle karşı karşıya kaldı. Bunlardan sonuncusunu 2016'da yaşadık. Bu kalkışmayı gerçekleştiren yapı, yurt dışında birçok ülkede okulları aracılığıyla varlığını devam ettirmektedir. Türkiye, dostluğunu geliştirmek istediği ülkelerde bu yapının bulunmasından rahatsız. İkinci boyutu da dost ülkelere bu yapının antidemokratik ve gayriahlaki usullere başvurabileceği konusunda uyarılarda bulunmamız gerekiyor. FETÖ örgütlenmesi dediğimiz bu yapının Gürcistan'da da eskiden beri okulları olduğunu biliyoruz.

Bizim yurt dışında okullarımız var. Bunlardan bir grubu, Türk vatandaşlara yönelik Türkiye müfredatı uygulayan resmi okullarımız. Gürcistan'da da bir okulumuz var. Bir de uluslararası geçerliliği olan, yerel müfredatları da göz önünde bulundurarak eğitim kurumları açan Türkiye Maarif Vakfı adıyla resmi bir devlet vakfımız var. 2023'te Gürcistan'da bir okul açtı. Mutabakat metninde bu hususların da yer almasını özellikle arzu ederiz."

Tekin, ortak çalışma grubunun çalışmalarının ardından sonbaharda mutabakat metnini imzalamak istediklerini belirtti.

"Bu metin, bir eylem planı niteliğinde olacak"

Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Mikanadze de iki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin çok daha üst düzeyde olması gerektiğini bildirdi.

İlişkileri daha ileriye taşımak istediklerini kaydeden Mikanadze, başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlardaki üst düzey ilişkilerin temelini eğitimin oluşturduğunu, bu konuda hızla adım atmaları gerektiğini ifade etti.

İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına mutabakat metninin önemli bir hukuki zemin oluşturacağını vurgulayan Mikanadze, metnin bu yıl içinde imzalanmasını umduğunu belirtti.

Mikanadze, metnin Tiflis'te imzalanmasını arzu ettiklerini belirterek Bakan Tekin'i Gürcistan'a davet etti.

"Bu metin, iki ülkenin eğitim alanındaki ilişkilerinin hangi alanda geliştirileceğini gösteren bir eylem planı niteliğinde olacak." açıklamasında bulunan Mikanadze, bir işbirliği planı sunması açısından ortak çalışma grubu oluşturulmasının önem taşıdığını, ayrıca Türkiye'nin eğitim alanındaki deneyimlerinden yararlanmak istediklerini de vurguladı.

Görüşmeye MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakan Yardımcısı Zviad Gabisonia ile Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia da katıldı.