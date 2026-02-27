Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarafından Halep Valiliği'ne Beş Otobüs Hibe Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarafından Halep Valiliği'ne Beş Otobüs Hibe Edildi

27.02.2026 12:50  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve Gaziantep heyeti Halep'te Valilik ile işbirliği protokolleri imzaladı. Ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Halep'e hibe edilen beş otobüsün teslim töreni gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bulunduğu bir heyetle Halep Valisi Azzam El-Gharib ile görüştü. Görüşmenin ardından Halep Valiliği ile işbirliği protokolleri imzalandı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Halep Valiliği'ne hibe edilen beş otobüsün teslim töreni yapıldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Nuh Yılmaz, Gaziantep Valimiz Sayın Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız ve diğer üst düzey zevatın bulunduğu geniş bir heyetle Halep Valisi Sayın Azzam El-Gharib'i ziyaret etmiştir. Görüşme sonrasında, Halep Valiliği ile kardeşlik bağlarını güçlendiren işbirliği protokolleri imzalanmış, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Halep Valiliğine hibe edilen beş otobüsün teslim töreni icra edilmiştir."

Kaynak: ANKA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Nuh Yılmaz, Diplomasi, Gaziantep, Belediye, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarafından Halep Valiliği'ne Beş Otobüs Hibe Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:51:14. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarafından Halep Valiliği'ne Beş Otobüs Hibe Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.