Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarafından Halep Valiliği'ne Beş Otobüs Hibe Edildi

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bulunduğu bir heyetle Halep Valisi Azzam El-Gharib ile görüştü. Görüşmenin ardından Halep Valiliği ile işbirliği protokolleri imzalandı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Halep Valiliği'ne hibe edilen beş otobüsün teslim töreni yapıldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

