Türkiye ve IKBY'den Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
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Türkiye ve IKBY'den Güvenlik Görüşmesi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu, IKBY İçişleri Bakanı ile Suriye'deki güvenlik konularını görüştü.

11.12.2024 19:48
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile Suriye'deki gelişmeler ve ortak çıkarları ilgilendiren güvenlik konularını ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "IKBY İçişleri Bakanı Sayın Reber Ahmed'le yine çok verimli ve içerikli bir görüşme yaptık. Başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren güvenlik konularının üzerinden geçtik. Her zamanki misafirperverliği için gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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