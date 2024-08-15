Türkiye ve Irak Arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı Ankara'da Yapılıyor

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(ANKARA) - Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısının dördüncüsü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Iraklı yetkililerin katılımıyla Ankara'da yapılıyor. Toplantının hedefleri arasında terörle ortak mücadelenin yasal çerçevesinin pekiştirilmesi yer alıyor.

Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da yapılıyor. Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, MİT Başkanı Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve Iraklı yetkililer katıldı. Toplantıda Irak ile güvenlik alanındaki anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanları ele alınacak. Toplantının hedefleri arasında terörle ortak mücadelenin yasal çerçevesinin güçlendirilmesi de bulunuyor.