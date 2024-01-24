Türkiye ve İran, sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliği yapıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İran ile Türkiye arasında sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliğine gidildiğini bildirdi.

Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin huzurunda İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Mohammad Mahdi Esmaeili ile zapta imza koyduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülkelerimiz arasında sahte haber ve dezenformasyonun tespit edilmesi ve bunlara karşı mücadele edilmesi amacıyla işbirliğini ve deneyim alışverişini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Medya ve iletişim alanında da bilgi ve tecrübe paylaşımını ve ülkelerimizin iletişimden sorumlu kurumları arasında istişare ile işbirliğini teşvik etmeyi hedefleyen anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."