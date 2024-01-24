 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye ve İran, sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliği yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ve İran, sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliği yapıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve İran arasında sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliği yapıldığını duyurdu. İki ülke arasında imzalanan anlaşma ile sahte haberlerin tespit edilmesi ve mücadele edilmesi amaçlanıyor. Altun, anlaşmanın medya ve iletişim alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Türkiye ve İran, sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliği yapıyor
24.01.2024 - 21:10,
Abone Ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İran ile Türkiye arasında sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliğine gidildiğini bildirdi.

Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin huzurunda İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Mohammad Mahdi Esmaeili ile zapta imza koyduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülkelerimiz arasında sahte haber ve dezenformasyonun tespit edilmesi ve bunlara karşı mücadele edilmesi amacıyla işbirliğini ve deneyim alışverişini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Medya ve iletişim alanında da bilgi ve tecrübe paylaşımını ve ülkelerimizin iletişimden sorumlu kurumları arasında istişare ile işbirliğini teşvik etmeyi hedefleyen anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fahrettin Altun, Türkiye, İran, Uluslararası İlişkiler, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve İran, sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliği yapıyor - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 03:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve İran, sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement