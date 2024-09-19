Türkiye ve Libya\'dan Hasta ve Öğrenci Görüşmesi

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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Tahir el-Baur ile Türkiye'deki Libyalı hastalar ve öğrencilerin durumunu ele aldı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trablus Büyükelçisi Begeç ile Libya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Baur'un bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Türkiye'deki Libyalı hastalar ve öğrencilerin oturum izinleri konusunun ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Begeç ve Baur'un iki ülke ilişkileri ve Libya'daki kapsamlı istikrarı artırmak için gösterilen çabaları gözden geçirdiği kaydedildi.