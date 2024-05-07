Türkiye ve Macaristan arasında aile yapısını güçlendirmeye yönelik iş birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye ve Macaristan arasında aile yapısını güçlendirmeye yönelik iş birliği

Türkiye ve Macaristan arasında aile yapısını güçlendirmeye yönelik iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ile Macaristan arasında yapılan toplantıyla ailelerin ihtiyaç duydukları kaynaklara, desteğe ve fırsatlara erişimlerini kolaylaştıracaklarını söyledi. İki ülke arasında imzalanan mutabakatla aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik sosyal politika geliştirme kapasitesinin güçlendirileceğini belirtti.

07.05.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ile Macaristan arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımıyla ailelerin ihtiyaç duydukları kaynaklara, desteğe ve fırsatlara erişimlerini kolaylaştıracaklarını söyledi.

Bakan Göktaş, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugün Türkiye ve Macaristan arasında "Aile Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Özgün Yaklaşımlar" temasıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, bu toplantının iki ülkenin politika yapıcıları ve uzmanları için aile kurumunun karşı karşıya kaldığı zorlukları istişare etme imkanı sağladığını ifade etti.

Toplantı sonrası heyetler arası ikili görüşmeler yaptıklarını anlatan Göktaş, gerek Türkiye gerekse Macaristan olarak aile yapısını güçlendirmeye yönelik yürüttükleri yenilikçi programları incelediklerini ve ulaştıkları sonuçları değerlendirdiklerini dile getirdi.

İkili görüşmede, ülkelerin ailenin güçlendirilmesi hedefinin milletler için bir beka meselesi haline geldiği noktasında görüş birliğine ulaştıklarını aktaran Göktaş, "Bu hedefimiz, sosyal politikalarımızın merkezinde belirleyici bir rol oynamaya devam edecek." dedi.

Bakan Göktaş, bütün dünyada meydana gelen ekonomik ve sosyo-politik dalgalanmaların ailelerin gelecek planlarını önemli ölçüde etkilediğine işaret etti.

Bu durum karşısında ülkelerin geleceği açısından aileyi her türlü tehlike ve tehdide karşı korumanın en önemli öncelikleri haline geldiğini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda iki ülke arasında 2023 Aralık ayında Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliği Mutabakatı imzaladık. Bu mutabakatla aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik sosyal politika geliştirme kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra çocuk hakları, kadının sosyal ve ekonomik statüsünün geliştirilmesi, birlikte çalışacağımız önemli konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki süreçte bu mutabakat çerçevesinde başarılı çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Sosyal politika yapıcılar olarak 50 sene, 100 sene sonrayı konuşuyorsak sosyal dokunun nasıl şekilleneceğini öngörmek ve buna göre adımlarımızı belirlemek durumundayız. Bu anlamda kapsamlı ve etkili sosyal destek mekanizmaları ile ailenin ve bireyin dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz."

"Her türlü tehlikenin ve zorluğun üstesinden geleceğiz"

Göktaş, gelecek hafta "Türk Devletleri Teşkilatı Buluşması" ile aile alanında ortak politikalar geliştirmek üzere toplantılar gerçekleştireceklerini söyledi.

Güçlü milletlerin ancak güçlü ailelerle var olduğunun altını çizen Göktaş, şöyle konuştu:

"Demografik değişim ve dijitalleşmenin karşı karşıya bıraktığı tehlikeler ve zorluklar karşısında aile kurumunu korumanın ve güçlendirmenin büyük bir önem arz ettiğini biliyoruz. Bugün bu iki husus karşısında ortak bir çözüm oluşturmak için bir aradayız. Kurduğumuz bu işbirliğiyle her türlü tehlikenin ve zorluğun üstesinden geleceğiz. İki ülke arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımıyla ailelerin ihtiyaç duydukları kaynaklara, desteğe ve fırsatlara erişimlerini kolaylaştıracağız. Ailelerimizin daha mutlu ve sağlıklı olması için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz."

Göktaş, Macaristan ve Türkiye arasındaki devam eden işbirliğinin aile yapılarının gücüne güç katan bir etki uyandıracağına yürekten inandığını dile getirdi.

"Öncelikli ortağımız Türkiye'dir"

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak ise aile hayatının temelinin medeniyet olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş ile yaptıkları ikili görüşmede, ailenin güçlendirilmesine yönelik önerilerde ve fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Csak, Macaristan'da ailelerin daha güçlü olmasına ve demografik değişikliklerin oluşturduğu tehditlere karşı aile yapısını korumaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Türkiye ile bu konudaki planlarının ikili işbirliğinin ötesine geçtiğine dikkati çeken Csak, "Biz Macarlar, aile politikasının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için sesimizi yükseltiyoruz. Geçmişine değer vermeyen geleceğine de değer vermez. Macar hükümeti aileyi merkeze alan ülkelerle işbirliği yapıyor. Öncelikli ortağımız Türkiye'dir. Bundan sonraki ortak çalışmalarımıza büyük ümitlerle bakıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Macaristan arasında aile yapısını güçlendirmeye yönelik iş birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:47 İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:26:03. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Macaristan arasında aile yapısını güçlendirmeye yönelik iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement