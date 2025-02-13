Türkiye ve Nijerya İlişkileri Gelişiyor

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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Türkiye ile Nijerya arasındaki bağların gelişme kaydettiğini belirterek, "Savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında önemli işbirlikleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Görev süresinin sonuna yaklaşan Büyükelçi Bayraktar, Türkiye-Nijerya ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin 1962'de Lagos'ta faaliyete geçen büyükelçiliğinde bugüne kadar 18 büyükelçinin görev yaptığını ve ikili ilişkilerin ilerlemesine büyük katkı sağladıklarını anlattı.

Bayraktar, iki ülke ve halklarının birbirine çok yakın olduğunu dile getirdi.

İlişkilerin çok boyutlu olarak gelişme kaydettiğini vurgulayan Bayraktar, "Savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında önemli işbirlikleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, Nijerya'da Türk mallarına yönelik algının iyi olduğunu kaydederek, "Özellikle inşaat, madencilik, tekstil ve mobilyacılık sektörlerinde Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi var. İş insanlarımız da çoğunlukla bu alanlarda Nijerya'ya yatırım yapıyor." ifadesini kullandı.

Türk iş dünyasının Nijerya'daki yatırımlarını daha fazla çeşitlendirmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, Nijerya'da Türk marka bilinirliğinin ve ülke tanıtımının artırılmasının, iki ülke arasındaki ticareti üst seviyelere taşıdığını aktardı.

Nijerya'nın Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri ve en kalabalık ülkesi olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Mevcut veriler, 2030 ve 2040'lı yıllarda Nijerya'nın ekonomik açıdan daha da önemli bir noktaya geleceğini gösteriyor. Türk şirketlerinin burada daha çeşitli yatırımlar yapması, ticaret hacmimizi daha da büyütecek." şeklinde konuştu.

Bayraktar, iki ülke arasında halihazırda iyi durumda olan ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması için özellikle devam eden anlaşma süreçlerinin tamamlanıp yürürlüğe girmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

"Nijerya, Türkiye savunma sanayisine ilgi gösteriyor"

Savunma sanayisinde Türkiye'nin son yıllardaki atılımlarına değinen Bayraktar, Nijerya hükümetinin, Türk savunma sanayisinin artan kapasitesine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Bayraktar, "Geçtiğimiz ay Nijerya Hava Kuvvetleri'ne 5'inci ve 6'ncı T129 ATAK savaş helikopterlerinin teslimatı gerçekleştirildi. İnsansız hava araçları ve diğer savunma sanayii ürünleri konusunda da görüşmeler devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin sağlık ve altyapı sektörlerinden sahip olduğu tecrübeyle Nijerya'ya katkıda bulunabileceğini belirten Bayraktar, Türkiye'deki özel sektör temsilcilerini Nijerya'ya yatırım yapmaya davet etti.

"Türkçe konuşan Nijeryalılara sık sık rastlıyoruz."

Büyükelçi Bayraktar, Türkiye'de eğitim gören Nijeryalı öğrencilerin sayısının gün geçtikçe arttığını ve bu durumun iki ülke arasında önemli bir kültürel köprü kurduğunu dile getirdi.

Türkiye'de halihazırda 150'ye yakın Nijeryalı öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Bayraktar, 1992-2022 yıllarında yüzlerce Nijeryalı öğrencinin Türkiye'den aldıkları burslarla mezun olduklarına dikkati çekti.

Bayraktar, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türk dili ve kültürünü Nijerya'da tanıtma konusunda kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Türk dizileri, yemekleri ve mutfak etkinlikleri sayesinde Nijeryalıların Türkiye'ye ilgisi artıyor. Artık burada Türkçe konuşan Nijeryalılara sık sık rastlıyoruz." diye konuştu.

FETÖ'nün Nijerya'da yaygın bir ağı olduğuna işaret eden Bayraktar, "FETÖ terör örgütü Nijerya'da hastaneleri ve eğitim kurumlarıyla faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Nijerya makamlarıyla bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Nijerya'yı özleyeceğim"

Nijerya'nın büyük bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu aktaran Bayraktar, insanların renkli ve cana yakın olduğunu anlattı.

Nijerya'yı özleyeceğinin altını çizen Bayraktar, "Nijeryalıların güler yüzlü olması, kültürel çeşitliliği beni çok etkiledi. Elbette bunlardan bahsederken, karanlık tarafa da değinmeden olmaz. Bütün güzelliklerine rağmen, Nijerya'da ciddi bir yoksulluk hüküm sürüyor. Bu kadar doğal kaynağa sahip olan bir ülkede, yoksulluğun bu kadar yaygın olması da ilk geldiğim zamanlarda beni şaşırtmıştı. Temennim Nijerya, özellikle ekonomik sıkıntılarını devleti ve halkıyla en kısa zamanda aşabilir." şeklinde konuştu.