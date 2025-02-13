Türkiye ve Nijerya İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye ve Nijerya İlişkileri Gelişiyor

Türkiye ve Nijerya İlişkileri Gelişiyor

Büyükelçi Bayraktar, Türk-Nijerya ilişkilerinin savunma, ekonomi ve kültürde ilerlediğini açıkladı.

13.02.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Türkiye ile Nijerya arasındaki bağların gelişme kaydettiğini belirterek, "Savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında önemli işbirlikleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Görev süresinin sonuna yaklaşan Büyükelçi Bayraktar, Türkiye-Nijerya ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin 1962'de Lagos'ta faaliyete geçen büyükelçiliğinde bugüne kadar 18 büyükelçinin görev yaptığını ve ikili ilişkilerin ilerlemesine büyük katkı sağladıklarını anlattı.

Bayraktar, iki ülke ve halklarının birbirine çok yakın olduğunu dile getirdi.

İlişkilerin çok boyutlu olarak gelişme kaydettiğini vurgulayan Bayraktar, "Savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında önemli işbirlikleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, Nijerya'da Türk mallarına yönelik algının iyi olduğunu kaydederek, "Özellikle inşaat, madencilik, tekstil ve mobilyacılık sektörlerinde Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi var. İş insanlarımız da çoğunlukla bu alanlarda Nijerya'ya yatırım yapıyor." ifadesini kullandı.

Türk iş dünyasının Nijerya'daki yatırımlarını daha fazla çeşitlendirmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, Nijerya'da Türk marka bilinirliğinin ve ülke tanıtımının artırılmasının, iki ülke arasındaki ticareti üst seviyelere taşıdığını aktardı.

Nijerya'nın Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri ve en kalabalık ülkesi olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Mevcut veriler, 2030 ve 2040'lı yıllarda Nijerya'nın ekonomik açıdan daha da önemli bir noktaya geleceğini gösteriyor. Türk şirketlerinin burada daha çeşitli yatırımlar yapması, ticaret hacmimizi daha da büyütecek." şeklinde konuştu.

Bayraktar, iki ülke arasında halihazırda iyi durumda olan ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması için özellikle devam eden anlaşma süreçlerinin tamamlanıp yürürlüğe girmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

"Nijerya, Türkiye savunma sanayisine ilgi gösteriyor"

Savunma sanayisinde Türkiye'nin son yıllardaki atılımlarına değinen Bayraktar, Nijerya hükümetinin, Türk savunma sanayisinin artan kapasitesine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Bayraktar, "Geçtiğimiz ay Nijerya Hava Kuvvetleri'ne 5'inci ve 6'ncı T129 ATAK savaş helikopterlerinin teslimatı gerçekleştirildi. İnsansız hava araçları ve diğer savunma sanayii ürünleri konusunda da görüşmeler devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin sağlık ve altyapı sektörlerinden sahip olduğu tecrübeyle Nijerya'ya katkıda bulunabileceğini belirten Bayraktar, Türkiye'deki özel sektör temsilcilerini Nijerya'ya yatırım yapmaya davet etti.

"Türkçe konuşan Nijeryalılara sık sık rastlıyoruz."

Büyükelçi Bayraktar, Türkiye'de eğitim gören Nijeryalı öğrencilerin sayısının gün geçtikçe arttığını ve bu durumun iki ülke arasında önemli bir kültürel köprü kurduğunu dile getirdi.

Türkiye'de halihazırda 150'ye yakın Nijeryalı öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Bayraktar, 1992-2022 yıllarında yüzlerce Nijeryalı öğrencinin Türkiye'den aldıkları burslarla mezun olduklarına dikkati çekti.

Bayraktar, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türk dili ve kültürünü Nijerya'da tanıtma konusunda kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Türk dizileri, yemekleri ve mutfak etkinlikleri sayesinde Nijeryalıların Türkiye'ye ilgisi artıyor. Artık burada Türkçe konuşan Nijeryalılara sık sık rastlıyoruz." diye konuştu.

FETÖ'nün Nijerya'da yaygın bir ağı olduğuna işaret eden Bayraktar, "FETÖ terör örgütü Nijerya'da hastaneleri ve eğitim kurumlarıyla faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Nijerya makamlarıyla bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Nijerya'yı özleyeceğim"

Nijerya'nın büyük bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu aktaran Bayraktar, insanların renkli ve cana yakın olduğunu anlattı.

Nijerya'yı özleyeceğinin altını çizen Bayraktar, "Nijeryalıların güler yüzlü olması, kültürel çeşitliliği beni çok etkiledi. Elbette bunlardan bahsederken, karanlık tarafa da değinmeden olmaz. Bütün güzelliklerine rağmen, Nijerya'da ciddi bir yoksulluk hüküm sürüyor. Bu kadar doğal kaynağa sahip olan bir ülkede, yoksulluğun bu kadar yaygın olması da ilk geldiğim zamanlarda beni şaşırtmıştı. Temennim Nijerya, özellikle ekonomik sıkıntılarını devleti ve halkıyla en kısa zamanda aşabilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Nijerya, Türkiye, Ekonomi, Savunma, Kültür, Güncel, abuja, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Nijerya İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15’ten fazla yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
12:01 MSB’den Yunanistan’a Meteor Füzesi yanıtı Korkuları gerçek oluyor MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi yanıtı! Korkuları gerçek oluyor
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:46:10. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Nijerya İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.