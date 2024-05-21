Türkiye ve Özbekistan arasında siyasi istişareler gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye ve Özbekistan arasında siyasi istişareler gerçekleştirildi

Türkiye ve Özbekistan arasında siyasi istişareler gerçekleştirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Madrahimov ile İstanbul'da Türkiye-Özbekistan Siyasi İstişareleri çerçevesinde bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, çok taraflı işbirliği konuları ve Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları ele alındı.

21.05.2024 18:59
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye- Özbekistan Siyasi İstişareleri kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Madrahimov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz, Özbekistanlı mevkidaşı Madrahimov ile İstanbul'da Türkiye-Özbekistan Siyasi İstişareleri çerçevesinde görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, çok taraflı işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ile Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Özbekistan arasında siyasi istişareler gerçekleştirildi - Son Dakika

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