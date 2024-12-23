Türkiye ve Rusya\'dan Suriye Görüşmesi

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(ANKARA) - Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'u Rusya Dışişleri Bakanlığında ziyaret eden Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Suriye'de 8 Aralık'ta başlayan yeni döneme yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Taraflar, Astana formatının çalışmasının temelini oluşturan ilkeler doğrultusunda, Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması ihtiyacına odaklanarak Suriye ve çevresindeki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu" denildi.

Suriye'deki silahlı muhalif gruplar, kasım ayının sonlarında Halep ve İdlib vilayetlerindeki hükümet birliklerine karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalifler, 8 Aralık'ta Şam'ı ele geçirirken, Devlet Başkanı Beşar Esad, yaşanan gelişmeler karşısında Moskova'ya sığındı.