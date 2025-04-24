Türkiye ve Rusya'nın Orta Doğu İstişareleri

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında yarın İstanbul'da Bakan Yardımcısı düzeyinde Orta Doğu istişareleri düzenlenecek.

Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Rusya'yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'un temsil edeceği görüşmelerde, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Rusya'nın, Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında istişarelerde bulunmaya önem atfettiği bir ülke olduğuna dikkat çekiliyor.