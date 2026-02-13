Türkiye-Sırbistan Anlaşması Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-Sırbistan Anlaşması Resmi Gazete'de

13.02.2026 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Sırbistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Sırbistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile kurulan Ortak Komitenin mezkur anlaşmanın 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II'sini değiştiren 11 Ekim 2024 tarihli ve 1/2024 sayılı kararının, 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere onaylanması"na ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, Türkçe, İngilizce ve Sırpça olarak imzalandı.

Kaynak: AA

Sırbistan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Sırbistan Anlaşması Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Ordu’da büyük paniğe neden olmuştu Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama
Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu
Mert Ramazan Demir’in yeni dizisindeki partneri belli oldu Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı “Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik“ Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Bir anlık dalgınlık canından edecekti Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
09:07
Atletico Madrid, Barcelona’ya gol oldu yağdı
Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
07:41
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 09:47:57. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Sırbistan Anlaşması Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.