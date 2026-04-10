Suriye Merkez Bankası Başkanı: Türkiye ile Ticaret ve Finans İşbirliği Gelişiyor

Türkiye ile ticaret hacmini artırmayı hedefleyen Suriye'nin Merkez Bankası Başkanı AbdulKader AlHussrieh, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde hesap açmak için yürütülen çalışmalarda son aşamalara gelindiğini ve potansiyel bir swap anlaşması yapılması için de görüşeceklerini ifade etti. Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden AlHussrieh, Suriye'de faaliyet göstermek için başvuran Ziraat Bankası ve Aktif Bank'ın yakında ülkede faaliyete geçebileceğini, Ziraat Bankası'nın Suriye'de bir bankanın kontrol hissesini alması gerekebileceğini belirtti.

Forumda konuşan iki ülkenin ticaret bakanları orta vadede ticaret hacminin 3.7 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini açıklamıştı. AlHussrieh, bu hedefe ulaşmak için Suriye'de tam anlamıyla çalışan bir finansal sistemin oluşması ve iki ülke arasında güçlü muhabir banka ilişkilerinin kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, finans sektörü forumu düzenlenmesi, düzenleyici kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması ve ticaretin finansmanı gibi konuları ele aldıklarını özetledi.

TÜİK verilerine göre, iki ülke arasında geçen yıl 3.7 milyar dolar olan dış ticaret hacminin ağırlıklı kısmını Türkiye'den Suriye'ye ihracat oluşturdu. Türk ve Suriyeli iş insanları, bu ticaretin şu anda ağırlıklı olarak nakit üzerinden yapıldığını belirtiyor. AlHussrieh, gelecekte Türkiye'den başka bankaların da Suriye'de faaliyet göstermesinin söz konusu olabileceğini ve bankacılık alanına daha fazla katılımı desteklediklerini ifade etti.