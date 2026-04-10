Suriye Merkez Bankası Başkanı: Türkiye ile Ticaret ve Finans İşbirliği Gelişiyor

10.04.2026 12:16
Suriye Merkez Bankası Başkanı AbdulKader AlHussrieh, Türkiye ile ticaret hacmini artırma hedefleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde hesap açma çalışmalarının son aşamalarına gelindiğini ve potansiyel bir swap anlaşması yapma niyetinde olduklarını açıkladı. İki ülkenin ticaret bakanları, ticaret hacmini 3.7 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Türkiye ile ticaret hacmini artırmayı hedefleyen Suriye'nin Merkez Bankası Başkanı AbdulKader AlHussrieh, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde hesap açmak için yürütülen çalışmalarda son aşamalara gelindiğini ve potansiyel bir swap anlaşması yapılması için de görüşeceklerini ifade etti. Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden AlHussrieh, Suriye'de faaliyet göstermek için başvuran Ziraat Bankası ve Aktif Bank'ın yakında ülkede faaliyete geçebileceğini, Ziraat Bankası'nın Suriye'de bir bankanın kontrol hissesini alması gerekebileceğini belirtti.

Forumda konuşan iki ülkenin ticaret bakanları orta vadede ticaret hacminin 3.7 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini açıklamıştı. AlHussrieh, bu hedefe ulaşmak için Suriye'de tam anlamıyla çalışan bir finansal sistemin oluşması ve iki ülke arasında güçlü muhabir banka ilişkilerinin kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, finans sektörü forumu düzenlenmesi, düzenleyici kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması ve ticaretin finansmanı gibi konuları ele aldıklarını özetledi.

TÜİK verilerine göre, iki ülke arasında geçen yıl 3.7 milyar dolar olan dış ticaret hacminin ağırlıklı kısmını Türkiye'den Suriye'ye ihracat oluşturdu. Türk ve Suriyeli iş insanları, bu ticaretin şu anda ağırlıklı olarak nakit üzerinden yapıldığını belirtiyor. AlHussrieh, gelecekte Türkiye'den başka bankaların da Suriye'de faaliyet göstermesinin söz konusu olabileceğini ve bankacılık alanına daha fazla katılımı desteklediklerini ifade etti.

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
