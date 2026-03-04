Türkiye ve Suriye'den Eğitim İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Suriye'den Eğitim İşbirliği Anlaşması

04.03.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye hükümeti, Türkiye Maarif Vakfı ile eğitim alanında işbirliği yapmak için mutabakat zaptı imzaladı.

Suriye hükümeti, Türkiye Maarif Vakfıyla (TMV) eğitim alanında işbirliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Başkent Şam'daki Dışişleri Bakanlığı binasında, eğitim alanında çeşitli projelerin hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesini öngören mutabakat zaptının imza törenine, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Müdürü Kuteybe Kadiş, Türkiye Maarif Vakfı Şam Koordinatörü Harun Akdemir ve ilgililer katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Şam Koordinatörü Harun Akdemir, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakfın Suriye'de resmi tüzel kişilik kazandığını ve en kısa sürede Şam ve Halep başta olmak üzere farklı kentlerde eğitim faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.

TMV'nin 2016 yılından itibaren eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü hatırlatan Akdemir, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesi öncesinde, vakfın ülkenin kuzey bölgelerinde 3 okul ile faaliyet gösterdiğini ve bu okullarda eğitimin devam ettiğini kaydetti.

Devrimin ardından Şam ve Halep'te de eğitim faaliyetlerine başlamak için girişimlerde bulunduklarını aktaran Akdemir, bu kapsamda Suriye'de resmi bir tüzel kişilik oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını belirtti.

Bundan sonraki süreçte en kısa zamanda önce Şam'da, ardından Halep'te ve daha sonra Suriye'nin diğer kentlerinde okul ve eğitim faaliyetlerine başlamayı hedeflediklerini dile getiren Akdemir, vakfın bu yöndeki hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Öncelikli hedef öğrencilerin desteklenmesi

Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi İkili İşbirliği Departman Müdürü Ammar el-Azeme ise Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında eğitim alanında kapsamlı işbirliği yürütüleceğini söyledi.

Protokolde öncelikli hedefin Suriyeli öğrencilerin ve ailelerin desteklenmesi olduğunu vurgulayan Azeme, bu çerçevede burs imkanlarının sağlanması, yeni okul ve eğitim merkezlerinin kurulması, ders kitapları alanında destek verilmesi ve ortak akademik araştırmalar yapılmasının planlandığını aktardı.

Vakfın tüm faaliyetlerinin Suriye Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı koordinasyonunda yürütüleceğini dile getiren Azeme, protokolü uygulamaya koyacak ek icra anlaşmalarının da imzalanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Suriye'den Eğitim İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:15:13. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Suriye'den Eğitim İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.