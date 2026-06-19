Türkiye ve Suriye'den sağlık alanında tarihi işbirliği anlaşması - Son Dakika
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Türkiye ve Suriye'den sağlık alanında tarihi işbirliği anlaşması

19.06.2026 16:14
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Türkiye ve Suriye, sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, hastane yönetimi, ilaç, aşı ve sağlık turizmi gibi birçok alanı kapsıyor. Türkiye, Suriye'nin sağlık dönüşümüne destek olacağını belirtti.

Türkiye ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Serdar Şenol ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten eşlik ettiği Memişoğlu'nu Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Sağlık Bakanı Musab el-Ali ve Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz karşıladı.

Türkiye'nin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Şam Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinde incelemelerde bulunan Memişoğlu, burada tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

İkili görüşmenin ardından Suriye Sağlık Bakanlığında, "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

"Sağlıkta elimizden geldiğince Suriye hükümetine ve halkına destek olacağız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Suriyeli yetkililere ileten Memişoğlu, söz konusu mutabakatın yeni Suriye yönetimi ile Türkiye arasında sağlık alanında imzalanan ilk kapsamlı anlaşma olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, anlaşmanın iki ülkenin sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Memişoğlu, anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı, tıbbi malzeme ve kozmetik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Anlaşmanın sağlık mevzuatı, acil durum ve afetlerde sağlık hizmetleri, sağlık yatırımları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık turizmi alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesine de hukuki zemin oluşturduğunu kaydeden Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın Türkiye ve Suriye için hayırlı olmasını temenni eden Memişoğlu, "Sağlıkta elimizden geldiğince Sayın Bakanımıza, Suriye hükümetine ve halkına destek olacağız." dedi.

Şam programı kapsamında cuma namazını kıldıklarını ve şehitleri ziyaret ettiklerini aktaran Memişoğlu, tarihi bir mekanda iyi niyet göstergesi olarak söz konusu işbirliği mutabakatını imzaladıklarını belirtti.

"Kalp hastanesinde aylık 500'den fazla girişimsel işlem ve ameliyat gerçekleştiriliyor"

Suriye Sağlık Bakanı Musab el-Ali ise Bakan Memişoğlu'nun ziyareti kapsamında ilk olarak, yaklaşık bir yıl önce Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde işletilmeye başlanan Şam Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin sağlık dönüşümü tecrübesinden yararlanmayı hedeflediklerini belirten Ali, hastanede aylık 500'den fazla girişimsel işlem ve ameliyat gerçekleştirildiğini, günlük ise 300'den fazla hastaya hizmet verildiğini ifade etti.

Ali, imzalanan anlaşmanın sağlık alanında bilgi paylaşımı, modern sağlık protokolleri, sağlık sigortası sistemi kurulması, akreditasyon ve sürekli tıp eğitimi gibi birçok alanda işbirliğini kapsadığını kaydetti.

Türkiye'nin 2000'li yıllardan bu yana sağlık alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğine işaret eden Ali, "Suriye'de de tüm sektörleri kapsayan benzer bir sağlık dönüşümünü hayata geçirerek halkımıza en kısa sürede daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Ülkedeki sağlık sektörünün yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Ali, Esed rejiminin devrilmesinden önce 70 olan faal hastane sayısının 104'e yükseldiğini, 430'dan fazla sağlık merkezinin yeniden hizmete açıldığını söyledi.

Buna rağmen sağlık altyapısının halen ihtiyaçları tam olarak karşılamadığını vurgulayan Suriyeli Bakan, yaklaşık 26 hastanenin ve 30 sağlık merkezinin rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Hastane, Türkiye, Suriye, Güncel, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Suriye'den sağlık alanında tarihi işbirliği anlaşması - Son Dakika

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