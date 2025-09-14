Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliği Anlaşması

14.09.2025 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, Türkiye ve Suriye arasında tarım işbirliğini güçlendirecek yeni niyet beyanını imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, (Suriye ile) "Bugün imzalayacağımız Tarım İşbirliğimizin Güçlendirilmesine Dair Niyet Beyanı, işbirliğimizi ilerletme konusunda ortak irademizin güçlü bir beyanı olacaktır." dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr ile görüşmesinin ardından düzenlenen imza töreninde konuştu.

Yumaklı, son dönemde Türkiye ve Suriye bakanlıkları arasında gerçekleştirilen temaslarda, işbirliği çerçevesinin daha da belirgin hale geldiğini belirterek, bunların bir eylem planı çerçevesinde somutlaştırılmış olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Eylem planının hayata geçirilmesinde, 21 Nisan 2025 tarihinde Türkiye'de düzenlenen "Tarım Diplomasisi Çalıştayı"nda kuruluşuna karar verilen ortak işbirliği komitesinin önemli rol üstleneceğini belirten Bakan Yumaklı, "Bugün imzalayacağımız Tarım İşbirliğimizin Güçlendirilmesine Dair Niyet Beyanı, işbirliğimizi ilerletme konusunda ortak irademizin güçlü bir beyanı olacaktır." dedi.

Yumaklı, Şam'da bulunmaktan ve Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ederim. 8 Aralık'tan sonra Suriye'de kısa süre içinde yetkin bir hükümetin kurulması ve bu hükümetin süratle icraata yönelmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Halk Meclisi seçimleri de siyasi sürecin kapsayıcı bir şekilde ilerletilmesinde önemli bir merhale olacaktır. Suriyeli Türkmen kardeşlerimizi de bu vesileyle Meclis'te görmekten ayrıca memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

Yumaklı, Suriye'de 13 yılın ardından tarım ve su altyapısındaki tahribatın, göçlerin ve üretim kayıplarının gıda güvenliğini ciddi şekilde zayıflattığını anımsatarak, şunları söyledi:

"DSİ personeli ve makinelerimizle 1,2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak temiz içme ve kullanma suyu sağladık. İlçe müdürlükleri, mezbahaneler, hayvan pazarları, fide–fidan merkezleri ve arıcılık tesisleri kurduk. Gübre, ilaç, tohum, fide, aşı, yem, kulak küpesi ve tarımsal makineler gönderdik."

Şam'da uygun görülen laboratuvarın teknik altyapı bakımından revizyonunun yapılacağını belirten Yumaklı, "Yine ekiplerim Halep tohum tescil ve sertifikasyon laboratuvarında incelemeler gerçekleştirmiş olup aynı şekilde bu laboratuvarın da teknik altyapısı bakımından revizyonu yapılacaktır. Ayrıca Sayın meslektaşım Suriye'de sizin göstereceğiniz uygun yerde 50 bin metrekare sera yapmaya hazırız. " ifadelerini kullandı.

Yumaklı, iki ülke arasında tarım alanında gelişen diyaloğun ve işbirliğinin her geçen gün daha sağlam bir zemine oturduğunu görmekten ayrıca memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte, daha önce gerçekleştirdiğimiz teknik ve üst düzey görüşmeler önemli katkılar sağladı. Türkiye olarak biz, Suriye'de tarım sektörünün yeniden canlandırılmasına büyük önem veriyoruz. Tarımın yalnızca gıda arzı değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve ekonomik istikrar açısından da stratejik bir rol oynadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Suriye arasındaki işbirliğinin iki ülke çiftçisine, kırsal kesimine ve halkına doğrudan fayda sağlayacağına inandıklarının altını çizen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde düzenli temaslarımızı sürdürmeyi temenni ediyoruz. Gerek kamu kurumlarımızla gerek özel sektörümüzle Suriye'nin tarım altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için birlikte çalışabiliriz. Suriye'nin ihtiyaçları temelinde daha kapsamlı ve uzun vadeli yatırımlar gerektiren projeleri birlikte ele alabiliriz. Nazik ev sahipliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum."

Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr de Türkiye ve Suriye arasındaki gümrük çalışmalarının kolaylaştırılması ve özel yatırımların teşvik edilmesinin önemine işaret ederek, "Türkiye ile Suriye arasında özel yatırımlar süreci fiilen başlamış durumdadır." dedi.

Bedir, iki ülke arasında kısa süre içinde bir iyi niyet protokolü imzalanacağını, gelecek dönemde ise her iki tarafın da çıkarlarını gözeten uluslararası bir anlaşmaya geçileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Suriye, Tarım, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yol ve dava arkadaşım“ dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig’de Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 20:33:30. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.