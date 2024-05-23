Türkiye ve Tunus Arasında Çelik İş Forumu Düzenlendi

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Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği, Türkiye ve Tunus'taki çelik sektöründen şirketlerin katılımı ile iş forumu düzenledi.

Foruma, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin Tunus Ticaret Ataşesi M.Emre Semiz, Çelik İhracatçıları Birliği üyesi firmalar ve Tunus çelik sektöründen firma yetkilileri katıldı.

Türkiye'den 24 firmanın katılımıyla düzenlenen forumun açılışında konuşan Büyükelçi Demircan, "Tabii bizim misyonumuz belli, ülkemizi sanayisi, ticareti ve kültürü ile bütün dünyayla tanıştırmak. Bunun yanında ikili ilişkilerimizi geliştirmek ve dostluğumuzu pekiştirmektir. Türklerin tarih sahnesindeki görevi her zaman çevresiyle ilişkileri kurmak ve iyi bir düzeni yaymak olmuştur. Burada bugün bunu tüccarlarımız ve sanayicilerimizle yapıyoruz." dedi.

Büyükelçi Demircan, Türkiye olarak hedeflerinin iki toplum arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu vurguladı.

Türkiye, çelik sektöründe Avrupa'nın birincisi

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Dr. Armağan Vurdu da foruma dair AA muhabirine açıklama yaptı.

Vurdu, şu ifadeleri kullandı:

"Çelik İhracatçıları Birliği ile beraber 24 Türk firmasının katılımıyla düzenlediğimiz iş forumu için Tunus'tayız. Birçok ülkede benzer iş forumları düzenliyoruz. Tunus bizim için Afrika bölgesindeki stratejik konumu ve Tunus'la tarihsel derin ilişkilerden dolayı önemli bir ülke.

Tunus, Türk firmalarımızın Afrika Kıtası'na inişine vesile olabilecek kapasitede bir ülke. Çelik sektörümüz dünyada kendini ispat etmiş bir sektör. Dünya genelinde 8'inci, Avrupa'da ise birinciyiz. Tunus pazarında da yaklaşık yüzde 15'lik bir payımız var. Düzenlediğimiz ikili iş görüşmeleri vesilesi ile buradaki iş kapasitemizi büyütmeyi ve ikili yatırımları geliştirmeyi hedefliyoruz."

İş forumuna Türkiye'den katılan Serhat Demir Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Büyükbektaş ise bağlı oldukları meslek birliğinin bir buçuk yıl içerisinde düzenlediği 9 farklı ülkedeki iş forumuna katıldığını ve şirket olarak bu forumlardan çok memnun kaldıklarını söyledi.

Bu forumlar aracılığıyla yeni müşteriler edindiklerini belirten Büyükbektaş, "Ben bir Karabük firmasıyım, yurt dışında firmamızı ve ülkemizi temsil etmekten dolayı gururluyuz. Farklı ülkelerde düzenlenen iş forumları çok faydalı, farklı ülkelerde katıldığımız iş görüşmelerin sonucunda yaklaşık 20 yeni müşterimiz oldu." dedi.

Türkiye'nin Tunus Ticaret Müşavirliği ve Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre iş forumu kapsamında Tunuslu iş insanları ile 1000'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi.