Türkiye ve Ürdün'den 3 artı 3 Toplantısı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'de "Türkiye - Ürdün 3 artı 3 Toplantısı'na" katıldı. Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'la beraber Dışişleri Bakanı Fidan, ayrıca Ürdün'lü mevkidaşı Ayman es-Safadi ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "Türkiye - Ürdün 3 artı 3 Toplantısı'na" katıldı.

Bakan Fidan, Ürdün'lü mevkidaşı Ayman es-Safadi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'la beraber Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'lü mevkidaşı Ayman es-Safadi ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek, heyetlerarası bir görüşme yaptı.