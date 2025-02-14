Türkiye ve Venezuela İlişkilerinin 75. Yılı Kutlandı

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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen, Türkiye ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci Yılı kutlama etkinliğinde, Kent Konseyi Binası'nın bahçesine Venezuela Türkiye ilişkilerinin anısına bir ağaç dikildi.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılına girmesi münasebetiyle Ankara Kent Konseyi'nde bir kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan Venezuela Büyükelçi Yardımcısı Antonio Jose Morillo Perdomo ve Ankara Kent Konseyi Diplomasi Meclisi Başkanı Büyükelçi Metin Kılıç, Ankara Karakas ilişkilerinin ekonomik ve kültürel boyutunun yıllar içindeki gelişimine dikkat çekti.

Perdomo, "Türkiye ve Karakas ilişkilerindeki kardeşliğin" iki ülke arasındaki fiziki uzaklık ve tarihsel farklılıklara rağmen diplomatik çabalarla derinleştirildiğini söyledi. Büyükelçi Kılıç ise iki ülke arasındaki ilişkilerin 75'in yılını tebrik ederken Ankara Kent Konseyi'nin Ankara'daki diplomatik misyonlarla ilişkilerini geliştirmek yönündeki çabalarından bahsetti.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Kent Konseyi'nin bahçesine iki ülkenin ilişkilerinin 75'inci yılını temsilen dikilen çam ağacı davetlilere tanıtıldı. Keçiören Belediyesi'nin Konservatuvar İkilisi etkinikteki çello ve keman performanslarıyla davetlilerden beğeni topladı.