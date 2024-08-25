Türkiye ve Vietnam, Ticari İlişkileri Geliştirmek İçin Kararlı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Vietnam'ın, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğindeki (ASEAN) üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2,3 milyar ABD dolarına ulaştı. Hedefimiz, 4 milyar ABD doları ticaret hacmine ulaşmak olmakla birlikte ticari ilişkilerimizi daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir şekilde ilerletme kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

79. Vietnam Milli Günü dolayısıyla Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ile yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Bozay, iki ülke milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Türkiye ile Vietnam'ın diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1978'den bu yana dostane ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in Kasım 2023'te Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten Bozay, bu tarihi ziyaretin, ticaret, yatırım, enerji, tarım, savunma sanayi ve turizm gibi bir dizi alanda daha fazla angajman için güçlü bir temel atılması bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

Bozay, Vietnam'ın, Türkiye'nin ASEAN'daki üçüncü büyük ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2,3 milyar ABD dolarına ulaştı. Hedefimiz 4 milyar ABD doları ticaret hacmine ulaşmak olmakla birlikte ticari ilişkilerimizi daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir şekilde ilerletme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Sadece ticari ve ekonomik ilişkilerde değil, aynı zamanda bilim, teknoloji, kültür, eğitim, yenilikçilik ve farklı hizmet alanlarında da işbirliğimizi geliştirmeye kararlıyız. Eğitim alanında, önümüzdeki dönemde Türkiye'de eğitim gören daha fazla Vietnamlı öğrenci görmekten memnuniyet duyacağız." dedi.

"Yeniden Asya Girişimi" doğrultusunda, bölgesel, uluslararası barış ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla Vietnam ile çok taraflı platformlarda da yakın çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Bozay, Vietnam'ı Güneydoğu Asya bölgesinde dinamik bir ortak olarak gördüklerini dile getirdi.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai de Vietnam ve Türkiye'nin 45 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkilerinde önemli gelişmelere tanıklık ettiklerini belirterek, "Vietnam, Türkiye'yi özellikle ekonomi, yatırım, ulusal savunma, güvenlik ve ticaret alanlarında en öncelikli ortaklardan biri olarak görmektedir." diye konuştu.

Hai, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in 2023'te Türkiye'ye yaptığı ziyaretin iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 45. yılına denk geldiğini ve ilk kez bir Vietnam Başbakanının Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getirdi.

Hai, "Türkiye'nin son zamanlarda elde ettiği sosyo-ekonomik başarıdan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz, özellikle de Türkiye'nin bölgedeki büyüyen rolü ve etkisine." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bozay ve Hai, Türkiye ile Vietnam bayraklarının resmedildiği pastayı kesti.

Davetlilere Vietnam mutfağından yemekler ikram edildi.