Türkiye-Venezuela Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı: Seçimler şeffaf şekilde gerçekleştirildi

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Türkiye- Venezuela Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Venezuela'daki devlet başkanı seçiminin "şeffaf" şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçimleri gözlemlemek amacıyla ülkeye gelen TBMM üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanvekili Halil Sert ve Kamu Denetçiliği Kurumu heyeti, başkent Karakas'taki okullarda sandıkları denetledi.

Milletvekili Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki seçimlerin "şeffaf" şekilde sürdürüldüğünü gözlemlediklerini kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinden heyetlerin burada olduğunu aktaran Bayram, "Oy kullanma işleminin başlamasının ardından biz de heyetimizle birlikte sandıkları ziyaret ettik. Sandıklarda oy kullanma usulü, nizamı, şeffaf şekilde gerçekleştiriliyor. Parmak izi ve kimlik doğrulama sürecine heyet olarak tanıklık ettik." ifadesini kullandı.

Bayram, Venezuela'da demokrasi mücadelesine hep birlikte şahitlik ettiklerini ve sonuçların gelecek saatlerde netleşeceğini bildirdi.

Venezuela halkının seçim iradesinin demokratik olarak sandığa yansımasını desteklediklerini vurgulayan Bayram, "Gerçekten ciddi bir katılım olduğunu gözlemledik. Muhalefet geçen seçimlerden farklı olarak bu seçimi protesto etmiyor ve katılım gösterdi. Bu anlamda daha farklı bir süreç izleniyor. Venezuela halkına hayırlı olsun." dedi.

"Bu söylemleri kabul etmemiz mümkün değil"

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in, "Seçimleri kazandığımızda Türkiye ile yapılan tüm anlaşmaları gözden geçireceğiz" sözlerini hatırlatan Bayram, "Sayın muhalefet adayı Gonzalez'in, ülkemiz ile ilgili maalesef tasvip etmeyeceğimiz bir konuşması oldu. Bu söylemleri kabul etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin geldiği noktaya değinen Bayram, "Bugüne kadar Sayın (Devlet Başkanı Nicolas) Maduro, Venezuela halkı adına Sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Birçok bakanlığımızla protokoller yapılmıştır. Ticari hacmimiz şu anda 1 milyar dolar civarında. Elbette bunları daha da arttırmamız gerekiyor. Ticari, ekonomik ve sosyal ilişkileri arttırmak, her iki ülke halkının faydasınadır." dedi.

Bayram, Türkiye ile Venezuela arasında yapılan anlaşmaların şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Öyle yangından mal kaçırır gibi, gizli kapaklı işler yapılıyormuş gibi bir yaklaşım tarzını kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Engelli bir Venezuelalı seçmenle yaşadıklarını anlatan Bayram, şöyle devam etti:

"Sandıkları gezerken yürüme engelli bir vatandaş gördük. Ona akülü bir araç hediye edeceğimizi söylediğimizde çok mutlu oldu. Dünyanın her yerinde engelliler var, engellilerin partisi ve ülkesi olmaz. Tüm engelliler bu noktada dayanışma içerisindedir. Bu vesileyle Venezuelalılara, Türk insanının yardımsever ve cömert olduğunu gösterdik. Aziz milletimizin de ülkeye selamını getirdik."

Bayram, sandıklara herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bazı çevrelerce seçimin kazananı Maduro olduğu takdirde farklı olaylar olur tarzındaki söylemleri de kesinlikle tasvip etmiyoruz. Neticede kazanan Venezuela halkı olsun istiyoruz. Ticari ve ikili ilişkilerimiz daha da artsın diye bekliyoruz. Sandıktan çıkan sonuç, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) kesin beyanıdır. Vatandaşların iradesinin sandığa yansımasını temenni ediyoruz. Sonuçta demokrasi kazansın."

Bu arada, Venezuela'ya gelen Türk delegasyonunun en geniş katılımcı gözlem heyeti olduğu bilgisi paylaşıldı.