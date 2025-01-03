Türkiye Yayıncılık Sektörü 2024'te Büyüdü - Son Dakika
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Türkiye Yayıncılık Sektörü 2024'te Büyüdü

Türkiye, 2024'te 413 milyon kitap üreterek yayıncılık alanında büyümesini sürdürdü.

03.01.2025 16:21
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Türkiye yayıncılık sektörü, 2024'te toplam 413 milyon 860 bin 263 kitap üreterek, istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre, iki yıl üst üste büyüme kaydedilen sektörde, kitap üretimi 2023'e kıyasla yüzde 3,38 arttı.

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 2022'de 380 milyon seviyesine gerileyen ve 2023'te toparlanma sürecine giren yayıncılık sektörü, 2024'te büyüme trendini sürdürdü.

Eğitim yayınları ilk sırada

2024'te üretilen kitapların yüzde 46,5'ini eğitim yayınları, yüzde 15'ini çocuk kitapları, yüzde 13,6'sını yetişkin kurgu edebiyatı ve yüzde 8,8'ini ise inanç yayınları oluşturdu.

Akademik yayınlar yüzde 2,5, gençlik kitapları ise yüzde 1 oranında üretildi.

Çocuk kitapları kategorisi, özellikle kurgu edebiyat ve erken öğrenme kitaplarıyla dikkati çekti.

İstikrarın sürdürülebilir olması için üretim süreçlerinin daha şeffaf ve düzenli şekilde kayıt altına alınması gerektiği vurgulanan açıklamada ayrıca, yayımcılık sektöründe 2024'teki yükselişin 2025'te de devam etmesi beklentisine işaret edildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Yayıncılık Sektörü 2024'te Büyüdü - Son Dakika

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