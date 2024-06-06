ABD, Türkiye'ye F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satışında ileriye doğru büyük bir adım attı - Son Dakika
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ABD, Türkiye'ye F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satışında ileriye doğru büyük bir adım attı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Türkiye'nin F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut filosunu modernize etmesi konusunda önemli bir adım atıldığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Askeri İşler Birimi, Türkiye'nin en ileri teknolojiye sahip F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın almasının ABD-Türkiye güvenlik ortaklığının bir göstergesi olduğunu belirtti. Büyükelçi Flake, Türkiye'nin ulusal güvenliği, ABD'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından bu adımın önemli olduğunu vurguladı.

06.06.2024 12:57
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(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, " Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Askeri İşler Birimi, Türkiye'ye "F-16 Blok 70" serisi savaş uçaklarının satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldığını bildirdi. Birimin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri yeni F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD'nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bu paylaşımı Büyükelçi Flake'in açıklamasıyla paylaştı. Flake, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım. Yoğun çalışmalarından dolayı Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na teşekkürler" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD, Türkiye'ye F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satışında ileriye doğru büyük bir adım attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Türkiye'ye F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satışında ileriye doğru büyük bir adım attı - Son Dakika
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