Türkiye, Yeşil Üniversite Endeksi\'nde Dünyada Birinci

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yeşil Üniversite Endeksi Platformu (UI GreenMetric) 2024 verilerine göre Türkiye'nin, bu alanda dünyada birinci olduğunu söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve eşi Süheyla Özvar, Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) senato toplantısında, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş ve senato üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, üniversitelerde öğretim elemanları, öğrenciler, idari personelle bir araya gelip sorunları yerinde görmeyi, hocalarla gelişmeleri değerlendirmeyi önemsediklerini söyledi.

Dünyada yeşil kampüsler üzerine yapılan sıralamada Türk üniversitelerinin başarı elde ettiğini belirten Prof. Dr. Özvar, "Gerek ilk 500'de, gerek ilk 1000'deki üniversite sayılarımızda son yıllarda ciddi bir ivmelenme yaşandığını, bu sıralamalarda dereceye girdiğini gördük. Hatta en fazla üniversite ile temsil edilen ülkeler bakımından Türkiye'nin birinci sırada olduğunu, bu yıl ilgili sıralama kuruluşu dün itibarıyla ilan etmiş, beyan etmiş. Bu açıdan üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'deki gerek devlet gerek vakıf üniversiteleri, yeşil kampüs, imkanları bakımından öğrencilerini, paydaşlarını fevkalade önemli hizmetler vermektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Erol Özvar, şunları söyledi:

"Afyon Kocatepe Üniversitemizin de bu sene dünyada 287'nci sırada görülüyor olması fevkalade önemli. Bir farkındalık meydana getirilmesi açısından yeşil kampüs hepimizin gündeminde olan konu. GreenMetric isimli sıralama kuruluşunda üniversitelerimizin görünür olması hepimizi memnun etti. Bu bakımdan bütün üniversitelerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu ve diğer benzeri sıralama kuruluşlarında üniversitelerimizin daha görünür olmasını arzu ediyoruz."

Prof. Dr. Özvar, programının devamında, Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Özcan Halaç Eğitim Binası açılış törenine katılacak daha sonra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni ziyaret edecek.