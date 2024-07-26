Türkiye, yılda 5 bin organ nakliyle dünyada ilk 5 ülke arasında - Son Dakika
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Türkiye, yılda 5 bin organ nakliyle dünyada ilk 5 ülke arasında

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin yılda 5 bin organ nakliyle dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığını bildirdi. Bakan Memişoğlu, organ nakli konusunda Türkiye'nin başarılı olduğunu ve dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin hedeflerinden birinin sadece canlıdan nakil değil, kadavradan nakli arttırmak olduğunu vurguladı. Toplumun kadavradan organ naklini sahiplenmesini önemsediklerini ifade eden Memişoğlu, organ bağışçılarına teşekkür etti.

26.07.2024 17:15
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin yılda 5 bin organ nakliyle dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, Malatya İnönü Üniversitenin ev sahipliğinde Alman Giesssen Üniversitesi işbirliğinde Turgut Özal Tıp Merkezi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organ nakline ilişkin programa çevrim içi katıldı.

Bakan Memişoğlu, konuşmasında, organ nakli konusunda Türkiye'nin çok başarılı olduğunu, sağlık alt yapısı ve insan gücü olarak da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Ülkenin gelişmiş karaciğer nakli enstitülerinden birinin Malatya'da kurulduğunu anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Büyük özveri ve çabayla kurulmuş dünyanın sayılı merkezlerinden birisini oluşturmuş tüm arkadaşlara ülkem adına teşekkür ediyorum. 76 böbrek, 52 karaciğer, 15 kalp ve 2 akciğer nakil merkeziyle ortalama senede 5 bin nakille, nakil konusundaki yeteneğiyle dünyanın ilk 5 ülkesi arasındayız. Bu konuda çok yol kat eden ülkemizde şu an en büyük hedeflerimizden birisi sadece canlıdan nakil değil, daha çok organını da bağışlayarak, kadavradan nakli arttırmak. Bizim sağlık sistemimizin en önemli marka değerlerinden bir tanesi olan nakil sistemimizi kadavra bağışıyla da inşallah taçlandıracağız. Bu konuda tüm çabamız 2024-2028 stratejik planımız kadavradan organ nakli konusunda çok büyük gelişim sağlamak. "

Toplumun kadavradan organ naklini sahiplenmesini çok önemsediklerinin altını çizen Memişoğlu, "İnsan gücüyle Türkiye şu an dünyadaki sayılı merkezlerden birisi. İyiliklerin en büyüğünü yapan organ bağışçılarımız ile onların yakınlarına teşekkür ediyorum. En acı anında başka insanların ihtiyaçlarını ve yaşamlarını kurtarma empatisi duyan bütün organ bağışçılarımıza ve onların yakınlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kongrenin temasının çapraz karaciğer nakli olduğunu söyledi.

Kızılay, üniversitelerinin 7'li karaciğer nakliyle dünya nakil tarihine geçtiğini dile getirdi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise kentte ilk yapılan karaciğer naklinden bu yana enstitüde verdikleri sağlık hizmetlerini anlattı.

Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Birgin, Prof. Dr. Martin Kramer, Almanya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Frank Kammerer, Türkiye Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Munyar da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Kızılay, çapraz organ nakilleri için algoritma geliştiren ABD Boston College'da görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver'e fahri doktora belgelerini teslim ederek, cübbe giydirdi.

Programın sonunda Sezai Yılmaz, gerçekleştirdikleri 7'li çapraz karaciğer nakli ile hayata tutunan hastalarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, yılda 5 bin organ nakliyle dünyada ilk 5 ülke arasında - Son Dakika

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