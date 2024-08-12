Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı ve helikopter gönderiyor

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla yangın söndürme uçağı ve helkopter gönderilmesi konusundda çalışma başlatıldığını belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarında başlayan yangınların söndürülmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı paylaşımda, "komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanılktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Atina'yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır."