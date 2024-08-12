Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı ve helikopter gönderiyor - Son Dakika
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Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı ve helikopter gönderiyor

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangınlarla mücadele etmek için iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderme çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

12.08.2024 21:49
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla yangın söndürme uçağı ve helkopter gönderilmesi konusundda çalışma başlatıldığını belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarında başlayan yangınların söndürülmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı paylaşımda, "komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanılktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Atina'yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı ve helikopter gönderiyor - Son Dakika

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