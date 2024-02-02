Türkiye-Yunanistan İş Forumu Ticari İlişkileri Geliştirmeyi Hedefliyor

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Yunanistan iş forumu toplantısı Sarıyer'de yapıldı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılan toplantıda konuşan DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, Geçmişte yaşanan sıkıntıları unutalım önümüze bakalım. Ticareti geliştirelim, ilişkileri geliştirelim, sosyal hayatı da geliştirelim dedi.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Yunanistan İş Forumu, DEİK'in Sarıyer'de bulunan merkezinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Yunanistan Dış İşleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis, DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, DEİK Dijital Teknoloji İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü Onur Kanan, Türk ve Yunan iş insanlarının katılımıyla yapıldı. Foruma yaklaşık 200 katılımcı ve 75 firma katıldı.
SIKINTILARI UNUTALIM ÖNÜMÜZE BAKALIM, TİCARETİ GELİŞTİRELİM
DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, Şimdi uzun yıllardır Yunanistan ve Türkiye ilişkileri olması gereken yerde değildi. Fakat aralık ayında Cumhurbaşkanımızın Yunanistan ziyareti ile orada 15 maddelik bir iş birliği anlaşması imzalandı. Bir de şuna baktığımız vakit Türkler ve Yunanlılar millet olarak birbirlerine çok yakınlar. Esasında bir problemleri yok. Biz de şunu düşündük. Dedik ki liderler böyle yapıyorsa biz de geriye dönüp geçmişte yaşanan sıkıntıları unutalım önümüze bakalım, ticareti geliştirelim, ilişkileri geliştirelim, sosyal hayatı da geliştirelim. ve o yönde de bir toplantı düzenledik DEİK çatısı altında. 75 civarında iş adamı katıldı, bakan yardımcıları, bürokratları katıldı. Herkes aynı istek içerisinde. Muhakkak ki, biz dış ticaretimizi, ilişkilerimiz, yatırımlarımızı değişik sektörlerde geliştirmek için iki tarafta çok istekli diye konuştu.
FORUM GERÇEKTEN GÜN BOYUNCA ÇOK FAYDALI OLDU
Dış Ekonomik İlişkiler Dijital Teknolojiler İş Konsey Başkanı Dr. Erdem Erkul, Türkiye - Yunanistan İş Forumu gerçekten gün boyunca çok faydalı oldu. 2 tarafın ticari aktivitelerinin daha da artacağı bir forum, bize bunu göstermiş oluyor. Teknoloji tarafında dijital bir koridor nasıl oluşturabiliriz, unicorn sayımızı nasıl daha fazla iş birliği ile artırabiliriz. Avrupa'ya özellikle Türkiye üzerinden dijital koridorla nasıl farklı teknolojilerimizi ihraç edebiliriz bu konularda ağırlıklı görüşmelere oldu ifadelerini kullandı.
AMAÇ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETİ GELİŞTİRMEK
İş İnsanı Byron Nicoladies, Forum çok başarılıydı. 200 kadar kişi vardı, hem Türkiye tarafından, hem Yunanistan tarafından. Ama en önemlisi insanların sayısı değil, atmosferdeki sıcaklık ve enerji. Bir şeyler on yıllardan sonra değişiyor artık. Amaç, Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina ziyaretinden sonra imzalanan anlaşmalar sonucu iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek 4 milyardan bunu 10 milyara çıkarmak, iki tarafın iş adamlarının daha yakın olması ve birbirleri ile iş birliklerinin artırılması şeklinde konuştu.
ŞİMDİ EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM
Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, Türkiye Avrupa'nın bir parçası olduğu için vizyonumuz benzer. Hükümetlerimizin arasındaki ticari ilişkiler bizi cesaretlendiriyor. Birlikte ilişkilerimizi geliştirmek için el ele, omuz omuza çalışmalıyız. Şimdi ekonomik ilişkilerimiz için yeni bir dönem. Rakamlardan ziyade buradaki enerjiyi gördüğüm için çok mutluyum. ve anlıyorum ki arkadaşlık ilişkilerimiz yolunu bulacak. Yunanistan Dış işleri Bakan Yardımcısına Türkiye ile her zamanki pozitif ilişkileri için teşekkür ederim dedi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis ise, Bugün burada sizlerle beraber olmak büyük mutluluk, guru duydum. DEİK'e bu güzel organizasyon için tebriklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yapılan veda töreninde konuştu. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Arhavi ilçesinde Ender Turhan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı tabanca ile vurarak öldürdü ve intihara teşebbüs etti. Yaralanan Ender Turhan hastanede tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu. Gündemine ana muhalefet partisini alan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha destek çıkarak, "Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar ve Uğur Aslan'ın başrollerini paylaştığı Yargı dizisine Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil de dahil oldu.
Son Dakika › Güncel › Türkiye-Yunanistan İş Forumu Ticari İlişkileri Geliştirmeyi Hedefliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?