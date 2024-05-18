Türkiye Yüzyılı Sergisi New York'ta Açıldı - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Sergisi New York'ta Açıldı

Türkiye Yüzyılı Sergisi New York\'ta Açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkevi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Sergisi'nde Türkiye'nin 100 yıl boyunca elde ettiği kazanımları ve tarihi doğal güzelliklerini sergiledi. Sergi, sanatseverler, diplomatik misyon temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.

18.05.2024 00:07
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NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'taki Türkevi'nde "Türkiye Yüzyılı Sergisi" düzenledi.

Sergi, çok sayıda sanatsever, diplomatik misyonlardan temsilciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.

Türkiye'nin 100 yıl boyunca elde ettiği kazanımların özel dijital dev ekranlarda üç boyutlu gösterilerle anlatıldığı sergide, aynı zamanda Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren fotoğraflar da yer aldı.

Sergide, Ege sahilleri, antik kentler, tarihi yapılar ve manzaraların yer aldığı 40 kareden oluşan fotoğraflar sergilendi.

Kaynak: AA

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