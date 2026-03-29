Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti

29.03.2026 08:24
Bursa’da faaliyet gösteren ve günlük 12 ton üretim kapasitesi olan gofret devi Master Choco Gıda girdiği ekonomik darboğazı aşamadı. Konkordato talebi reddedilen firma iflas etti. Mahkeme şirket üzerindeki tüm tedbirleri kaldırırken, aynı gruptaki Master Bronz için iflas kararı verilmedi.

KONKORDATO BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

2018 yılında Bursa’da kurulan Master Choco Gıda’nın mali darboğazdan çıkmak amacıyla yaptığı konkordato başvurusu, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, şirketin mali yapısını toparlayamayacağı kanaatine vararak konkordato talebini reddetti ve firmanın iflasına karar verdi. Kararla birlikte süreç boyunca görev yapan konkordato komiserinin yetkileri sona erdi.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, iflas kararının ardından şirket üzerinde uygulanan tüm hukuki ve mali tedbirleri de kaldırdı. Böylece Master Choco Gıda için yürütülen geçici koruma süreci tamamen sona ermiş oldu.

MASTER BRONZ İFLASTAN KURTULDU

Aynı dava kapsamında incelenen grup şirketlerinden Master Bronz için ise farklı bir karar çıktı. Yapılan değerlendirmede bu şirketin iflas şartlarını taşımadığı belirlendi ve faaliyetlerini sürdürebileceği hükme bağlandı.

GÜNLÜK 12 TON ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİPTİ

Gofret üretimiyle sektöre giriş yapan Master Choco Gıda, yaklaşık 2 bin metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteriyordu. Şirketin iflas öncesinde günlük 12 tona ulaşan üretim kapasitesiyle dikkat çektiği biliniyordu. Ekonomik krizle birlikte faaliyetlerini sürdüremeyen firma, sürecin sonunda kapısına kilit vurdu.

    Yorumlar (1)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Ekonomi bitik durumda, sorsan rayında ilerliyor derler 3 1 Yanıtla
