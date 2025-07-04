Türkler için Endonezya'da Vize Muafiyeti - Son Dakika
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Türkler için Endonezya'da Vize Muafiyeti

Türkler için Endonezya\'da Vize Muafiyeti
04.07.2025 13:06
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Endonezya, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunarak ikili ilişkileri güçlendirdi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Türk vatandaşlarının, bir ay boyunca Endonezya'ya vizesiz seyahat etme uygulamasına ilişkin, "Bana göre, bu ilişkilerimizde çok önemli bir dönüm noktası. İkili ilişkilerde bunun kayda değer bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu karar, ülkelerimiz arasındaki halklar arası etkileşimi derinleştirecek." dedi.

Purnama, 27 Haziran'da duyurulan ve dün başlayan Türk vatandaşlarının bir ay boyunca ülkesine vizesiz seyahat etme uygulamasına ilişkin AA'ya konuştu.

Türkiye-Endonezya ilişkileri açısından 3 Temmuz'un çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Purnama, "9/2025" yönetmeliğine dayanarak, Endonezya Göçmenlik ve Islah İşleri Bakanlığının Türk vatandaşlarına vize muafiyeti verilmesine karar verdiğini hatırlattı.

Purnama, Türk vatandaşlarının 3 Temmuz'dan itibaren, bu ay boyunca Endonezya'ya kısa süreli ziyaretler için vizesiz giriş yapabileceğini belirterek, "Bana göre, bu ilişkilerimizde çok önemli bir dönüm noktası. İkili ilişkilerde bunun kayda değer bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu karar, ülkelerimiz arasındaki halklar arası etkileşimi derinleştirecek." dedi.

2024'te, 50 binden fazla Türk vatandaşının Endonezya'yı ziyaret ettiğini aktaran Purnama, söz konusu kararla bu rakamda artış olacağına inandığını söyledi.

Büyükelçi Purnama, "Aynı zamanda yaklaşık 300 binden fazla Endonezya vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Bu da halklarımız arasındaki ilişkinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"Vize muafiyeti verilmesi, yalnızca halklar arası temasları derinleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Endonezya'nın Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak ne kadar önemsediğini de gösteriyor." ifadesini kullanan Purnama, bu kararın karşılıklı güven ve inancın sembolü olduğunu aktardı.

Purnama, bu kararın uygulanması için kendisinin de çok çaba sarf ettiğini belirterek, Endonezya-Türkiye ilişkilerinin ilerleyen dönemlerde daha da güçleneceğinin altını çizdi.

"Endonezya yalnızca Bali'den ibaret değil"

Endonezya'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarına tavsiyede bulunan Purnama, "Endonezya'nın kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini tam anlamıyla deneyimlemeleri gerektiğine inanıyorum." dedi.

Ülkesinde, Cava Adası'nda bulunan Cakarta'nın ziyaret edilmesi gereken en önemli yerlerden biri olduğuna ve Ada'daki Borobudur Tapınağı'nın önemine işaret eden Purnama, şunları kaydetti:

"Bu tapınak, Endonezya'daki en büyük Budist tapınağı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. 9. yüzyılda inşa edildi ve Endonezya'nın antik uygarlığını yansıtır."

Purnama, ziyaret edilmesi gereken bir diğer bölgenin Raja Ampat takım adaları olduğunu söyleyerek, doğa severler ve dalış yapmayı sevenler için cennet gibi bir yer olduğunu belirtti.

Büyükelçi Purnama, turistlerin Komodo Adası'nı görmesini tavsiye ederek, Ada'daki pembe kumlarla dolu kumsalın çok güzel olduğunu anlattı.

Endonezya'nın kültürel açıdan son derece zengin ve çeşitliliğe sahip olduğunu yineleyen Purnama, yalnızca Bali'yi ziyaret edenlere, "Endonezya yalnızca Bali'den ibaret değil, Bali'nin ötesinde çok daha fazlası var." mesajını verdi.

"Amacımız, daha adil, daha istikrarlı bir dünya inşa etmek"

"Bu olumlu ivmenin çok yakın gelecekte artarak devam edeceğinden eminim. Vize konusu sadece bunun bir örneği. Daha pek çok güzel gelişme ve sürpriz yolda." ifadesini kullanan Purnama, son iki haftada ikili ilişkilerde yaşanan gelişmelere değindi.

Purnama, savunma sanayii alanında yapılan işbirliğine işaret ederek, Türkiye tarafından tasarlanan ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya 48 adet satışına yönelik anlaşmanın sağlandığını hatırlattı.

Sağlık ve enerji gibi birçok alanda da iki ülke arasında işbirliği olduğunu söyleyen Büyükelçi, "Önümüzdeki birkaç ay içinde birçok gelişmeye tanıklık edeceğiz." diye konuştu.

Purnama, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, küresel anlamda Türkiye ve Endonezya'nın G20, MİKTA, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası platformlarda da işbirliği halinde olduğunu anlattı.

Büyükelçi Purnama, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü biz, dünyadaki iki büyük Müslüman ülke olarak hem G20 üyesi, hem nüfusu büyük Müslüman toplumlar olarak, yalnızca kendi ülkelerimiz için değil, aynı zamanda tüm İslam ümmeti ve dünya için de sorumluluk taşıyoruz. Amacımız, daha adil, daha istikrarlı bir dünya inşa etmek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkler için Endonezya'da Vize Muafiyeti - Son Dakika

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