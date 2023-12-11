Türkmenistan Devlet Başkanı 308 mahkumu affetti

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un, ülkede "Tarafsızlık Günü" dolayısıyla imzaladığı kararnameyle, 302 Türkmen ve 6 yabancı uyruklu mahkum affedildi.

Türkmenistan'ın Altın Asır televizyonunun haberine göre, Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın Tarafsızlığının 28. yıl dönümü dolayısıyla, suç işleyen ve yaptıklarından pişmanlık duyan bazı mahkumların affedilmesi hakkındaki kararnameyi imzaladı.

Kararnameyle 302 Türkmen ile 6 yabancı uyruklu mahkum affedildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, affedilenlerin evlerine ve aile bireylerine kavuşmaları için gerekli tüm çalışmaların yapılması hakkında talimat verdi.

Berdimuhamedov, aftan yararlanan vatandaşların "özenle" çalışmalarını, ülkede yürütülen büyük çaplı çalışmalara katkı sağlamalarını ve Türkmenistan'a gönülden hizmet etmelerini diledi.

Türkmenistan'da 12 Aralık Tarafsızlık Günü olarak kutlanıyor.

Dünyada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üye ülkelerince 1995 ve 2015 yıllarında tarafsızlık statüsü 2 defa tescillenen tek ülke konumunda olan Türkmenistan'ın girişimleri ile BM Genel Kurulunun 2 Şubat 2017'de yapılan 71. oturumunda 12 Aralık'ın Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmişti.