Türkmenistan Hava Kuvvetleri Komutanı Ziyarette Bulundu

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Türkmenistan Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Albay Azat Övezmıradov, Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkmenistan Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Albay Azat Övezmıradov, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu makamında ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.