Türkmenistan, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna dün düzenlenen terör saldırısının ardından kınama mesajı yayımladı.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki terör saldırısına tepki gösterildi.
Türkmenistan olarak saldırıyı şiddetle kınadıklarına işaret edilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı ve desteklerimizi sunuyoruz. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gurbanguli Berdimuhamedov'dan taziye telefonu
Öte yandan, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Berdimuhamedov, Moskova'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Matviyenko'ya, kendisi ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı adına taziyelerini sunarken, mağdurların ailelerine ve yakınlarına taziye ve destek mesajlarını iletti ayrıca bu korkunç terör saldırısı sonucu yaralananlara da acil şifalar diledi.
Berdimuhamedov telefon görüşmesinde, Türkmenistan'ın terörü tüm tezahürleriyle şiddetle kınadığı ve Rusya ile bu kötülükle mücadeleye devam edeceğini vurguladı.
Çocuklar başta olmak üzere saldırıda yaralananlara tıbbi yardım sağlanması konusunda da Rusya'ya destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Berdimuhamedov, Rusya'nın her zaman Türkmenistan'ın iyi bir komşu ve dostu olduğunu ve öyle kalacağını kaydetti.
Matviyenko ise görüşmede Türkmenistan-Rusya ilişkilerinin çok çeşitli alanlardaki büyük önemini vurguladı.
Matviyenko, Rusya ile Türkmenistan arasındaki geleneksel dostluk bağlarının geliştirilmesinin sürdürülmesi yönünde ortada güçlü bir iradenin olduğuna dikkati çekti.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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