Türkmenlerden Nüfus Sayımına Katılım Çağrısı

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak genelinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek genel nüfus sayımına Türkmenlerin yoğun şekilde katılması çağrısında bulundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Saman, Türkmenlerden ülkenin kalkınması için önem arz eden genel nüfus sayımına katılmalarını istedi.

Saman, Irak genelinde Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerde nüfus sayımına katılımın önemine vurgu yaptı.

Sayımda alınacak tüm aile ve fertlere ait bilgilerin Irak Planlama Bakanlığı tarafından ülkenin geliştirilmesi için kullanılacağını aktaran Saman, bu sayımın Türkmen bölgelerinin kalkınması için de önemli olduğunu belirtti.

Nüfus sayımı sonuçlarının siyasi amaçlı kullanılmayacağını ifade eden Saman, Irak Federal Mahkemesinin 23. maddesine göre ülkede yapılacak her hangi bir sayımın siyasi amaç için kullanılmasını yasakladığına işaret etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de dahil Irak genelinde 20-21 Kasım'da genel nüfus sayımı yapılacak.