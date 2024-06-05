Cezaevindeki Hükümlüler Günde 12 Bin Ekmek ve 2 Bin Simit Üretiyor - Son Dakika
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Cezaevindeki Hükümlüler Günde 12 Bin Ekmek ve 2 Bin Simit Üretiyor

Cezaevindeki Hükümlüler Günde 12 Bin Ekmek ve 2 Bin Simit Üretiyor

Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda mesleki eğitimlerini tamamlayan 18 hükümlü, günde 12 bin ekmek ve 2 bin simitin yanı sıra çeşitli unlu mamullerin üretimini gerçekleştiriyor. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca hükümlülerin istihdamı ve topluma kazandırılması amacıyla mesleki eğitim verilen hükümlülere, oluşturulan atölye ve tesislerde öğrendiklerini uygulama imkanı sunuluyor.

05.06.2024 13:05
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Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda mesleki eğitimlerini tamamlayan 18 hükümlü, günde 12 bin ekmek ve 2 bin simitin yanı sıra çeşitli unlu mamullerin üretimini gerçekleştiriyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca hükümlülerin istihdamı ve topluma kazandırılması amacıyla mesleki eğitim verilen hükümlülere, oluşturulan atölye ve tesislerde öğrendiklerini uygulama imkanı sunuluyor.

Bu kapsamda Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 38 bini açık, 5 bin 600'ü kapalı olmak üzere 43 bin 600 metrekare alanda oluşturulan 9 ayrı atölyede 489 hükümlüye çeşitli iş kollarında eğitim verildi.

Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gürsel Beliye, AA muhabirine, mesleki eğitimlerini tamamlayan hükümlülerin, mobilya, perde, tekstil ve unlu mamuller gibi çeşitli atölyelerde üretim yaptıklarını söyledi.

Tutuklu ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla oluşturulan işyurdu atölyelerinde yılda bin hükümlüye mesleki eğitim verildiğini vurgulayan Beliye, sağlık ve kaza sigortaları yapılan hükümlülere kardan pay verildiğini, iaşe bedelinin de alınmadığını ifade etti.

Ekmek ve unlu mamuller atölyesinde çalışan 18 hükümlünün çalışmalarını 3 usta öğreticinin gözetiminde gerçekleştirdiğini bildiren Beliye, "Ekmek ve unlu mamuller atölyemiz 500 metrekare alana sahip olup içerisindeki ekipmanlarla günlük 12 bin ekmek ve 2 bin simit üretiliyor." diye konuştu.

Beliye, söz konusu atölyede sadece ekmek ve simit üretilmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunun yanında yaş pasta, kuru pasta, yöresel tatlı ve tuzlu Maraş çöreği, ekler, baklava, tulumba tatlısı, halka tatlı ve sütlü tatlılar da üretiliyor. Bu ürünler de kurumların genel bütçelerine ve personele satış yapılıyor. Ayrıca kebap ve lahmacun atölyesinde 1 personel ve 5 hükümlü çalışmakta. Bu atölyemizde üretilen kebap türleri ile lahmacundan tutuklu ve hükümlülerimiz kar payı gözetilmeksizin ücreti karışlığında yararlanmaktadır. Ayrıca kurum personellerimizin yanı sıra Cezaevi Tabur Komutanlığımız ve sipariş veren vatandaşlarımız da bu hizmetten faydalanmaktadır."

Cezaevinden çıkınca unlu mamuller üzerine üretim yapacak

Atölyede çalışan hükümlülerden A.C.Y, yönetimin desteğiyle meslek öğrendiğini söyledi.

Cezasını tamamlayıp tahliye olduğunda fırıncılık veya pastacılık sektöründe çalışmak istediğini anlatan A.C.Y, mesleğin tüm detaylarını öğrenmeye gayret ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü fırın atölyesinde ekmek, profiterol, yaş pasta, Maraş çöreği gibi birçok alanda eğitim görüyoruz. Burada ustalaşmaya çalışıyoruz. Dışarıda da bu işlerle alakalı iş kurmayı düşündüğümüz için tercihimiz bu yönde oldu. Çok dikkatle çalışmaya gayret ediyoruz. Çünkü dışarıda kuracağımız hayatımızla ilgili hiçbir detayı kaçırmak istemiyoruz. Öğrendiklerimizi uygulamaya çalışıyoruz eğitici ve şeflerimizin destekleriyle. Ayrıca burada kalfalık ve ustalık belgelerini almak için eğitimlerimizi görüyoruz."

Üretilen unlu mamuller kışlalar, adliyeler, ceza infaz kurumları başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamu kurumlarına satılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezaevindeki Hükümlüler Günde 12 Bin Ekmek ve 2 Bin Simit Üretiyor - Son Dakika

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