Türkoğlu, Bayık\'ın \'büyük savaşa hazırız\' tehdidine iktidarın sessiz kalmasını eleştirdi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'ın açıklamalarına iktidardan tepki gelmemesini eleştirdi. Türkoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi hukukundan ve kendi Meclis'inden daha üstün hiçbir örgütsel yasayı tanımaz, tanıyamaz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ni 'büyük savaşa hazırız' sözleriyle tehdit edemez. Tehdit diline de boyun eğmek değil, devlet ciddiyetiyle cevap vermek gerekir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Cemil Bayık'ın açıklamalarına ilişkin iktidar kanadından tepki gelmemesini eleştirdi. Türkoğlu, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ey gaflet ve delalet içindekiler, terörist Cemil Bayık'ın tam bir itiraf niteliğindeki son sözleri de sizleri uyandırmayacaksa daha ne denmesini bekliyorsunuz? Adam 'Büyük bir savaşa hazırız' diyor. Daha ne desin? 'Öcalan serbest bırakılmadıkça', yani bebek katili salınmadıkça 'Silah bırakmayacağız' ne demek? 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yasa bizi bağlamaz. Bizim de kendi yasalarımız var' demek ne demektir? Bunlar öylesine geçiştirilecek sözler değildir. Bu ifadeler silahların bırakılmadığının da itirafı değil midir? Daha da önemlisi 'büyük savaşa hazırız' tehdidi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik meselesinin yalnızca geçmişte kalmış bir PKK meselesi olmadığını göstermiyor mu? Suriye'deki silahlı yapılanmalar, SDG, YPG ve bölgedeki örgütsel kapasitesiyle ilgili sorunların da son derece olduğunu göstermiyor mu? Silahı bıraktılar mı yoksa gömdüler mi? Fesih mi var yoksa şartlı bir bekleyiş mi? Terör sona mı eriyor yoksa başka bir coğrafyada başka bir isim, başka bir yapı üzerinden mi devam edecek? Milletin bilmek istediği budur.

"ÜSTÜNÜZDEKİ ÖLÜ TOPRAĞINI ATIN VE KENDİNİZE GELİN"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi hukukundan ve kendi Meclis'inden daha üstün hiçbir örgütsel yasayı tanımaz, tanıyamaz. Hiçbir terör örgütü Türk milletine 'şunu yaparsanız silah bırakırım, bunu yapmazsanız savaşırım' diye şart koşamaz, koşmamalı, koşmayacaktır ve hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ni 'büyük savaşa hazırız' sözleriyle tehdit edemez. Tehdit diline de boyun eğmek değil devlet ciddiyetiyle cevap vermek gerekir. Bu denli açık tehditlerin karşısında susmak, görmezden gelmek, 'süreç zarar görmesin' diye üzerini örtmek kabul edilemez. Devlet devlet gibi davranmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği, güvenliği ve üniter yapısı pazarlık konusu yapılamaz. Milletimizin huzuru ve devletimizin bekası hiçbir örgütün şartlarına asla bırakılamaz. Üstünüzdeki ölü toprağını atın ve kendinize gelin. Bu kadar şımarttığınız bölücü terör ve uzantıları işte en sonunda gelir sizi, devletinizi, milletinizi tehdit etmeye kalkar."