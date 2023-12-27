TÜRKPA Genç Parlamenterler Grubu Başkanı Türkmenistan\'ı tam üye olarak görmeyi arzu ediyor

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genç Parlamenterler Grubu Başkanı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Türkmenistan'ı, TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) tam üye olarak görmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Çalışkan, "Arkadağ Serdarlı Mutlu Gençlik Yılı" fuarına ve konferansına katılmak üzere Türkmenistan'a geldi.

Burada, AA muhabirine açıklamada bulunan Çalışkan, iki ülke devlet başkanlarının ciddi çabaları neticesinde Türkmenistan- Türkiye ilişkilerinin çok güzel bir yere doğru gittiğini söyledi.

Türkmenistan ve Türkiye'nin aynı tarih ve köklere sahip iki devlet tek millet olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Türkmenistan ve Türkiye ilişkilerini en yüksek seviyelere getirebilmek için her iki devletin genç parlamenterleri olarak önümüzdeki süreçte güzel ikili ilişkiler kurmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Çalışkan, Türk yatırımcılarının Türkmenistan'da 50 milyar ABD dolarının üzerinde müteahhitlik işleri yaptığını ve Türkiye'de 15 bin civarı Türkmen öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek "Bu noktada iki ülke arasındaki her türlü bağlarda önümüzdeki süreçte çok daha güzel işler yapacağız." ifadesini kullandı.

TÜRKPA Genç Parlamenterler Grubu olarak Türkmenistan parlamentosundan milletvekilleriyle çalışmalar yapacaklarını söyleyen Çalışkan, "Önümüzdeki yıllarda çok güzel işlere imza atacak olan TÜRKPA ve TDT'de inşallah Türkmenistan'ı tam üye olarak görmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte çok kısa sürede bunun gerçekleşeceğine inanıyorum." diye konuştu.