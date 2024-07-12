TÜRKSAT 6A'nın 2. ateşleme süreci başladı - Son Dakika
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TÜRKSAT 6A'nın 2. ateşleme süreci başladı

TÜRKSAT 6A\'nın 2. ateşleme süreci başladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın bu akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında 2'nci ateşleme sürecinin başladığını duyurdu. TÜRKSAT 6A'nın yörüngesine doğru ilerlemesi için gerçekleştirilen ateşleme sürecinin 69 dakika süreceği belirtildi.

12.07.2024 21:27
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın bu akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında 2'nci ateşleme sürecinin başladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yer sabit yörüngede görev alan ilk yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A'nın bugün akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında 2'nci ateşleme süreci başladı. Gururumuz TÜRKSAT 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor. Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 adet ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35 bin 786 km uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TÜRKSAT 6A'nın 2. ateşleme süreci başladı - Son Dakika

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