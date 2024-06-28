Türksat 6A Uydusu 8 Temmuz'da Uzaya Gönderilecek

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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine göndereceğiz." dedi.

Türkiye'nin haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Türksat 6A uydusunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile Florida'dan uzaya gönderileceğini bildirdi.