TÜRKSAT Uyduları ile İletişim Altyapısı Güçlendirildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere; Türk Kızılayı, Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT, Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, TÜRKSAT uydularına doğrudan bağlanma imkanına kavuştu" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, acil durum müdahale ekiplerinin iletişim altyapısının TÜRKSAT uydularına emanet edildiğini belirterek, "Afet durumlarında kritik öneme sahip AFAD başta olmak üzere; Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılayı ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların iletişimi doğrudan TÜRKSAT uydularına bağlandı. Acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, TRT gibi kurumlara da küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kurulumu yapıldı. TÜRKSAT tarafından kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'ye ulaştı" açıklamasında bulundu

AFAD ARAÇLARINA UYDU TERMİNALİ KURULDU

Uraloğlu, ilgili kurumlarla TÜRKSAT arasında yapılan mutabakat ile acil durum müdahale ekipleri, araçları ve kurumlarının VSAT antenleri ile donatıldığını belirterek, "TÜRKSAT 5B başta olmak üzere, tüm TÜRKSAT uydularına bağlanan terminaller ile afet durumlarında iletişimin kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. 100 megabite kadar internet de VSAT antenleri ile kurumlara sağlanan imkanlar arasına girdi. AFAD afet yönetim merkezleri ve araçlarına VSAT anteni kurulumu yapıldı. Türk Kızılay yardım araçlarının büyük bölümü de antenlerine kavuştu. Güvenlik görevlerinin yanı sıra acil durumlarda en fazla destek alınan Jandarma Genel Komutanlığı'mıza da uydu terminallerinin kurulumu gerçekleştik" dedi.