 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TÜRKSAT Uyduları ile İletişim Altyapısı Güçlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKSAT Uyduları ile İletişim Altyapısı Güçlendirildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AFAD başta olmak üzere birçok kurumun TÜRKSAT uydularına doğrudan bağlanma imkanına kavuştuğunu açıkladı. Acil durum müdahale ekipleri ve kurumlarının iletişimi TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlanacak. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TRT gibi kurumlara da uydu terminali kurulumu yapıldı. Toplamda 3 bin 272 uydu anteni kuruldu.

TÜRKSAT Uyduları ile İletişim Altyapısı Güçlendirildi
21.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 11:54
Abone Ol

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere; Türk Kızılayı, Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT, Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, TÜRKSAT uydularına doğrudan bağlanma imkanına kavuştu" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, acil durum müdahale ekiplerinin iletişim altyapısının TÜRKSAT uydularına emanet edildiğini belirterek, "Afet durumlarında kritik öneme sahip AFAD başta olmak üzere; Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılayı ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların iletişimi doğrudan TÜRKSAT uydularına bağlandı. Acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, TRT gibi kurumlara da küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kurulumu yapıldı. TÜRKSAT tarafından kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'ye ulaştı" açıklamasında bulundu

AFAD ARAÇLARINA UYDU TERMİNALİ KURULDU

Uraloğlu, ilgili kurumlarla TÜRKSAT arasında yapılan mutabakat ile acil durum müdahale ekipleri, araçları ve kurumlarının VSAT antenleri ile donatıldığını belirterek, "TÜRKSAT 5B başta olmak üzere, tüm TÜRKSAT uydularına bağlanan terminaller ile afet durumlarında iletişimin kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. 100 megabite kadar internet de VSAT antenleri ile kurumlara sağlanan imkanlar arasına girdi. AFAD afet yönetim merkezleri ve araçlarına VSAT anteni kurulumu yapıldı. Türk Kızılay yardım araçlarının büyük bölümü de antenlerine kavuştu. Güvenlik görevlerinin yanı sıra acil durumlarda en fazla destek alınan Jandarma Genel Komutanlığı'mıza da uydu terminallerinin kurulumu gerçekleştik" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Jandarma, AFAD, Ulaşım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKSAT Uyduları ile İletişim Altyapısı Güçlendirildi - Son Dakika


11:17
Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Son Dakika
11:17 Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:49 Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRKSAT Uyduları ile İletişim Altyapısı Güçlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement